¿Qué pasa cuando tomas café en ayunas? Esto sucede en tu cuerpo

Ese cafecito por la mañana es parte del ritual de miles de personas porque los efectos de la cafeína dan ese ‘shot’ de energía extra, tan necesario al despertar, que además estimula la concentración y el estado de alerta; aunque es parte del desayuno, tomarlo con el estómago vacío puede no ser la mejor idea.

La cafeína es una sustancia activa presente en diversas plantas y bebidas, se encuentra en nueces de cola, el té negro y hasta el cacao, aunque sus efectos provocados en el café lo han convertido en una de las bebidas preferidas en el mundo, la segunda más consumida después del agua.

No es para menos: además de su sabor, es bajo en calorías y su consumo se ha asociado a beneficios para la salud como: un menor riesgo muerte prematura, de padecer ciertos tipos de cáncer, diabetes tipo 2, cardiopatías, enfermedades como Alzheimer y Párkinson, y es antidepresivo.

Todos esos beneficios se pueden aprovechar mejor si se toma en los momentos adecuados.

¿Qué pasa si tomo café en ayunas?

En principio, el café tiene efectos muy diferentes en cada persona, mientras algunas experimentan placer, otras tienen efectos secundarios que les causan repudio, como temblores, insomnio o ansiedad.

Lo mismo pasa al tomarlo con el estómago vacío: hay algunas consecuencias que podrían manifestarse en ciertos casos, mientras que otros lo pueden beber sin sentir nada negativo, incluso en ayunas.

Más hormonas del estrés

De acuerdo con Eat this, not that, una de las razones para evitar consumir café a primera hora, antes del desayuno es por su efecto en la producción de cortisol, una hormona del estrés que se encarga de mantenernos alerta y regular la energía, la cual fluye en el cuerpo a lo largo del día, con niveles máximos al despertar:

“La cafeína puede provocar un aumento del cortisol, por lo que consumirla cuando el cortisol ya está alto puede conducir a niveles poco saludables de la hormona del estrés”.

Se ha estudiado que las personas bebedoras habituales de café con el tiempo experimentan menor aumento de cortisol por cafeína, además, es un pequeño aumento solo temporal.

La hora con mayor producción de cortisol es entre las 8:30 y las 9:30, por lo cual es posible que el café haga mejor efecto en tu cuerpo si lo bebes después de ese periodo de la mañana, aunque antes de las 11:30, cuando inicia otro pico de dicha hormona.

Reflujo o acidez

El especialista Andrew Akhaphong dice a Eat this, not that que la cafeína estimula otra hormona: la gastrina, la cual le indica al estómago que libere ácido estomacal (clorhídrico).

Aquí inicia un proceso en el que, al mismo tiempo la cafeína también reduce la presión del esfínter esofágico interior, lo cual puede provocar reflujo ácido, porque a la par sube ese ácido estomacal de nuevo al esófago.

Si esto está pasando en tu cuerpo, podrías sentir una especie de quemazón en el pecho, sabor amargo y dificultad para tragar, lo cual se puede prevenir si ingieres antes de esa tacita algún alimento con fibra.

Sin embargo, en esto depende mucho el tipo de café que se toma, ya que importa su calidad, tostado y hasta si es descafeinado, pues este último al tener menos cafeína también tiene menos ácidos.

Según dijo la gastroenteróloga Kim Barrett a The New York Times, en teoría, tomar café en estas condiciones de ayuno sí puede causar acidez, pero es poco probable, pero si se sienten síntomas de reflujo por esta práctica, recomienda: