¿De cuánto es la fortuna de Robert Kraft, dueño de los Pats vinculado con el Club América?

Robert Kraft está detrás de una empresa que se suma a las métricas del Club América

La alianza estratégica entre Ollamani y General Atlantic para impulsar al Club América y al Estadio Banorte incorporó a Kraft Analytics Group (KAGR) como socio tecnológico y de análisis de datos. Detrás de esa firma se encuentra Robert Kraft, empresario estadounidense y propietario de los New England Patriots de la NFL, uno de los dueños deportivos más reconocidos a nivel internacional.

La participación de KAGR se da dentro de la nueva entidad Grupo Águilas, que concentrará los activos del América, el Estadio Banorte y los terrenos adyacentes, en una operación valuada en 490 millones de dólares, con Ollamani manteniendo el control accionario del 51% y General Atlantic el 49% restante.

¿De cuánto es la fortuna de Robert Kraft?

La fortuna de Robert Kraft está estimada en 10 mil 200 millones de dólares, de acuerdo con el Bloomberg Billionaires Index, con cifras actualizadas al 23 de diciembre de 2025. Con ese patrimonio, el empresario ocupa el lugar 344 entre las personas más ricas del mundo.

Según Bloomberg, el principal activo de Kraft es la franquicia New England Patriots, adquirida en 1994, que se consolidó como una de las organizaciones deportivas más exitosas del deporte profesional.

En 2025, su patrimonio registra un crecimiento anual de 15.8%, impulsado por la valorización de sus activos deportivos, de entretenimiento e infraestructura.

El Estadio Banorte reabrirá sus puertas en marzo de 2026.

¿Qué empresas y activos integran el patrimonio de Robert Kraft?

Robert Kraft es fundador, presidente y director general del Kraft Group, conglomerado con inversiones en múltiples sectores. Su portafolio combina deporte profesional, bienes raíces, industria papelera y capital privado.

Entre sus principales activos se encuentran:

New England Patriots (NFL)

New England Revolution (MLS)

Gillette Stadium, recinto deportivo y de entretenimiento

Patriot Place , desarrollo inmobiliario y comercial

, desarrollo inmobiliario y comercial Empresas industriales como International Forest Products y Rand-Whitney

y Un portafolio de más de 100 inversiones en venture capital y private equity

El papel de Kraft Analytics Group en la alianza de Ollamani

La vinculación entre Robert Kraft y el América se concreta a través de Kraft Analytics Group, empresa especializada en analítica avanzada, fan experience y consultoría estratégica. KAGR se sumó a la alianza entre Ollamani y General Atlantic para aportar herramientas tecnológicas y capacidades de análisis de datos aplicadas al deporte y al entretenimiento.

De acuerdo con la información corporativa, KAGR trabajará en la implementación de plataformas para mejorar la vinculación con los aficionados y el uso de datos dentro del ecosistema del Club América y del Estadio Banorte, tanto en México como en Estados Unidos.

La alianza entre Ollamani y General Atlantic se estructuró a través de una entidad de nueva creación que será propietaria del Club América, el Estadio Banorte y los terrenos adyacentes. La transacción se basa en un enterprise value de 490 millones de dólares, sujeto a ajustes habituales al cierre.

Ollamani informó que los recursos derivados de la operación serán utilizados para distribuir valor a sus accionistas, conforme a los requisitos legales y corporativos. El cierre de la transacción está sujeto a la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio y de la asamblea general de accionistas de la compañía.