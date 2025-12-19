¿Abonos y boletos del América dejan Ticketmaster y se venderán por Fanki? Esto sabemos

Los abonos para el Clausura 2026 del Club América se adquirirán a través de Fanki.

Por si no tenían suficiente de la plataforma Fanki con la venta de boletos para el México vs. Portugal, tenemos noticias para todos los aficionados ‘águilas’: el América mudó sus abonos a la boletera colombiana.

En redes sociales, los usuarios abonados del equipo dirigido por André Jardine reportan que a sus correos llegó información relacionada con la renovación para el torneo de Clausura 2026 de la Liga MX.

Con una especie de ‘advertencia’, se les informa que a partir de la próxima temporada los abonos y boletos para los partidos del América se venderán a través de Fanki, mientras la página de la boletera ya tiene su sección especial para el club mexicano.

El correo que le llegó a los aficionados del América sobre la ‘migración’ a Fanki

En redes sociales como X, algunos usuarios compartieron capturas de pantalla e imágenes de un correo que les llegó, relacionado con el abono del Club América para el próximo torneo de Liga MX, donde habrá una actualización importante.

“Nos emociona comunicarte que próximamente podrás realizar la renovación en línea de tu Abono Clausura 2026. Para esto, te pedimos preparar tu cuenta en FANKI con el mismo correo que está registrado en tu Abono. Ya que más adelante podrás realizar en esta plataforma la compra de tus mismos asientos en el estadio”, se lee en una de las capturas de pantalla.

Aunque todavía no hay un anuncio oficial del equipo de futbol mexicano ni de la plataforma de venta de boletos, en la página oficial de Fanki ya hay una sección especial del Club América.

Caso contrario es el del club azulcrema, que hasta el momento no ha actualizado su sitio web y todavía tienen el link de Ticketmaster para comprar boletos activo, lo que podría confundir a sus aficionados.

No obstante, los abonados aseguran que ahora es Fanki, encargada del partido inaugural del Estadio Banorte (Azteca), quien se encargará de la venta y distribución de entradas para los partidos de la Águilas.

¿Cómo hacer una cuenta en Fanki? Paso a paso

En caso de que seas abonado americanista y todavía no tengas una cuenta de Fanki, será necesario registrarte en la plataforma para hacer la respectiva actualización de tus boletos para el Clausura 2026 de Liga MX.

No te llevará muchos minutos, y solo necesitas algunos datos básicos de información personal y medios de contacto para hacer tu cuenta de Fanki, propiedad de empresarios colombianos.

Sigue estos sencillos pasos para crear tu cuenta de forma exitosa:

Acceso inicial: Si estás en el sitio web, dirígete al menú ubicado en la parte superior derecha y selecciona ‘Registrarme’ . Si prefieres usar la app móvil, toca el botón ‘Regístrate’ que verás en la pantalla principal.

Si estás en el sitio web, dirígete al menú ubicado en la parte superior derecha y selecciona . Si prefieres usar la app móvil, toca el botón que verás en la pantalla principal. Datos personales: Completa el formulario con tu información. Es vital usar un correo electrónico vigente , ya que será el medio para validar tu acceso.

Completa el formulario con tu información. Es vital usar un , ya que será el medio para validar tu acceso. Términos y condiciones: Lee detalladamente las políticas de la plataforma, las cuales deberás aceptar para avanzar en el proceso.

Lee detalladamente las políticas de la plataforma, las cuales deberás aceptar para avanzar en el proceso. Activación de cuenta: Revisa tu bandeja de entrada y busca el código de verificación enviado. Ingresa estos dígitos en la plataforma y tu perfil quedará listo para usar.

Al completar este proceso previo, garantizas una experiencia más fluida y sin contratiempos. ¡Ya estás preparado para adquirir tus entradas!