¿A qué hora inicia la venta general del México vs. Portugal HOY? Todos los detalles de los boletos EN VIVO

(EFE / AP / Selección Nacional de México / Seleções de Portugal / IA)

La venta general de entradas para el partido México vs. Portugal inicia el 13 de diciembre.

¡Ahora sí se viene lo bueno! Tras el sold out en la preventa de boletos para el México vs. Portugal, partido con el que se inaugura el Estadio Banorte (Azteca), este sábado comienza la venta general para todos los aficionados del futbol (y del ‘Bicho’).

En los últimos días, la plataforma encargada de la venta de entradas para el amistoso de la Selección Mexicana contra Portugal, sufrió múltiples fallas durante la preventa, por lo que muchos usuarios hicieron varios memes de Fanki. ¿Será lo mismo en la venta general?

Con un aforo de aproximadamente 90 mil personas, se espera un lleno total en el partido inaugural del Estadio Banorte gracias a la posible aparición de Cristiano Ronaldo en México, lo que marca un hito para todos los aficionados al futbol.

Sin embargo, este sábado la oportunidad de conseguir entradas se reduce considerablemente gracias a que, durante la preventa Banorte del partido, se agotaron todos los boletos disponibles, y en esta ocasión serán más aquellos con oportunidad de comprar, así que ponte las pilas (y espera que no haya fallas en Fanki) si quieres conseguir una entrada.

Todos los boletos en preventa disponibles para el partido de México vs. Portugal se agotaron. (Fotoarte: El Financiero / Fotos: Shutterstock)

Día y horario: ¿Cuándo salen a la venta los boletos del México vs. Portugal?

La venta general comienza este 13 de diciembre a las 9:00 horas, a través de la página oficial de Fanki, después de una preventa que se agotó en menos de horas.

En Fanki, plataforma encargada de la venta de entradas, se dicen conscientes de la importancia que tiene este encuentro, por lo que anticipan una demanda elevada y piden a los aficionados tener paciencia.

Es posible que los boletos se acaben rápidamente, por lo que te recomendamos entrar con anticipación a la fila virtual y tener todo listo para alcanzar el mejor lugar posible.

México vs. Portugal en el Estadio Banorte: Mecánica de venta de boletos

En esta nueva etapa del que antes era Estadio Azteca, los boletos para su reinauguración se venderán exclusivamente en línea, por lo que es necesario crear una cuenta en Fanki antes.

Para comprar boletos del México vs. Portugal debes crear una cuenta en Fanki. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, miseleccion.mx, fpf.pt).

Poco antes de que inicie la venta, ingresa al sitio oficial de Fanki o descarga su aplicación (usuarios reportaron durante la preventa que desde la app es más rápido). Ya dentro, sigue estas instrucciones:

Busca entre los eventos disponibles el partido de México vs. Portugal. Selecciona la zona y cantidad de entradas que desees adquirir (máximo 4 por persona). Elige el método de pago (debes tenerlo listo y validado antes de tu turno). Finaliza la compra.

Al concluir, se enviará vía correo electrónico información de los boletos adquiridos, mismos que se guardan automáticamente en tu cuenta de Fanki.

Todas las entradas son digitales y se deben presentar con un código QR el día del partido. No se aceptarán capturas de pantalla.

Fanki es la plataforma que vende los boletos del México vs. Portugal. (Foto: Cuartoscuro/fanki)

¿Cómo hacer una cuenta de Fanki? Paso a paso

Toma en consideración que antes debes tener lista una cuenta en Fanki, así como asociar tu método de pago para que te permitan la adquisición de entradas del México vs. Portugal amistoso. Para registrarte, sigue estos pasos:

Entrar al sitio o app de Fanki. Selecciona “Iniciar sesión o registrarme”. Ingresa tu correo electrónico, mismo al que te enviarán un código de verificación. Verifica tu correo y llena el formulario de datos (teléfono, nombre completo, género, fecha de nacimiento y nacionalidad).

¿Cuánto cuesta un boleto para el partido México vs. Portugal? Lista OFICIAL de precios

Dependiendo de la zona es el precio del boleto para el partido con el que se reinaugura el Estadio Banorte (Azteca), y estos van de 500 a 9 mil 000 pesos. Los costos oficiales de las entradas son:

Fecha y hora del partido México vs. Portugal: ¿Cuándo y dónde es?

Con la venta de entradas concluida, ya solo queda esperar la inauguración del Estadio Banorte, que coincide con este importante partido de preparación para México en el que podría estar Cristiano Ronaldo como titular de la Selección Portuguesa.

El juego será el próximo 28 de marzo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), y en él también habrá figuras como Vitinha e incluso Paulinho, contemplado por el DT de Portugal para el Mundial 2026.