Samuel García se queja de falta de juegos de México en Monterrey: ‘A ver cómo me compensas’

Samuel García muestra inconformidad con el que la Selección Mexicana no juegue en Nuevo León para el Mundial 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Cuartoscuro).

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se quejó del calendario del Mundial 2026 para su sede. Además de los partidos poco atractivos que habrá en el Estadio Monterrey, la Selección Mexicana no jugará tampoco en la cancha de los Rayados de Monterrey.

“Investigué fuera de mi cancha. Parece una decisión algo económica de que a la Selección le conviene jugar en el Azteca por el aforo, lejos de Rayados o Chivas”, dijo García al periodista David Faitelson.

Entonces, sin explicar a quién, el gobernador cuestionó el porqué jugar en el el Estadio Akron (46 mil personas aprox.) sobre el Estadio BBVA (53 mil personas aprox.), a lo que le dieron argumentos que no convencieron al neolonés.

“Me salieron con que ‘el clima’, como si fuera muy distinto el clima de Jalisco y de Nuevo León”, se quejó. “Entiendo que ellos tienen sus dinámicas de por qué dos en Ciudad de México y uno en Jalisco”.

Ante este escenario poco atractivo para el futbol en Nuevo León, Samuel García le pidió reparación: “Busqué a Mikel (Arriola, comisionado de la FMF) y le dije: ‘No, compadre, a ver cómo me compensas, güey’”.

Samuel García no se quedará de brazos cruzados con este escenario y, sabedor de que “el sorteo ya no se puede mover, ya es definitivo”, quiere que la Selección Mexicana juegue un partido de alto calibre en Guadalupe.

“(Busco) que al menos un juego amistoso, con una selección grande, se vengan a Monterrey antes del Mundial. Y es lo que ando viendo. Se iban a ir a Panamá, Colombia... le dije: ‘Para que no se te sienta la raza, tienes que venir antes a jugar un amistoso’ y en eso andan”, expuso.

Con este escenario es con el que llegará el próximo enero, en donde espera que Arriola le dé buenas noticias para el estado.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Monterrey?

Monterrey, al igual que Guadalajara, recibirá 4 partidos durante el próximo Mundial 2026; sin embargo, además de que no recibirán a la Selección Mexicana, le tocaron partidos poco atractivos a la ‘Sultana del Norte’.

El Estadio Monterrey —nombre que llevará sobre ‘BBVA’ durante el Mundial 2026— será sede de tres juegos de fase de grupos y uno de dieciseisavos:

14 de junio — Grupo F: Ucrania/Suecia/Polonia/Albania vs. Túnez

19 de junio — Grupo F: Túnez vs. Japón

20 de junio — Grupo E: Ecuador vs. Curazao

29 de junio — Partido 75: 1º del Grupo F vs. 2º del Grupo C

De acuerdo con los resultados del sorteo del Mundial 2026, los grupos en los que juegan Países Bajos y Portugal estaban programados para potencialmente jugar en Monterrey pero esto no fue así en la presentación del calendario de la Copa del Mundo.

En contraste, Guadalajara recibirá un platillo de primer nivel: le asignaron el partido Uruguay vs. España, no sólo el más atractivo que se jugará en territorio de México, sino que uno de los más llamativos en toda la fase de grupos del Mundial 2026.

Sin embargo, el espectáculo se podría compensar a finales de junio. cuando reciban el choque de dieciseisavos entre líder del Grupo F (Países Bajos, Japón, Túnez y un ganador del repechaje UEFA) ante el segundo del Grupo C (Brasil, Marruecos, Haití, Escocia).