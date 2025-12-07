Fase 3 de venta de boletos para el Mundial 2026: ¿Cuándo y dónde es el registro para el sorteo?

¡Fase 3 a la vista! Tras vender más de 2 millones de boletos, la FIFA abrirá una nueva ventana de boletaje (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, FIFA).

Con la revelación del calendario oficial del Mundial 2026, la FIFA se prepara para la Fase 3 de venta de entradas, conocida como sorteo aleatorio.

Tras dos etapas de alta demanda que rozaron los dos millones de entradas vendidas, la venta de boletos para el Mundial inicia el próximo 11 de diciembre.

De acuerdo con la FIFA, aficionados de más de 200 países y territorios participaron en las fases previas, y ahora, con los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en México, Estados Unidos y Canadá, el interés será mucho más específico.

¿Cuándo inicia la Fase 3 de boletos del Mundial 2026?

La tercera fase del proceso de venta de boletos se desarrollará bajo el modelo de sorteo aleatorio y tendrá las siguientes fechas oficiales de registro:

Inicio de registro: 11 de diciembre de 2025 a las 10:00 horas (Ciudad de México)

La FIFA aclaró que el momento de inscripción no influye en las probabilidades de resultar seleccionado, pues este será asignado aleatoriamente mediante un sorteo.

La FIFA vendió más de 2 millones de boletos en las primeras dos fases. (Foto: Especial El Finaciero).

¿Dónde comprar boletos oficiales para el Mundial 2026?

La única plataforma autorizada para la venta oficial es FIFA.com/tickets.

Para participar en esta fase, los aficionados deberán:

Iniciar sesión con su FIFA ID

Crear una cuenta en caso de no tenerla

Registrar su solicitud de boletos durante el periodo establecido

Incluso quienes ya participaron en fases anteriores y no tuvieron éxito, deberán volver a inscribirse en el sorteo aleatorio.

La Fase 3 del Mundial 2026 marca un punto clave porque:

Es la primera etapa en la que se pueden solicitar boletos para partidos individuales según los enfrentamientos y equipos exactos para los juegos de la fase de grupos, destacó la FIFA.

Ya se conocen los grupos y el calendario oficial, tras el sorteo del Mundial 2026 el 5 de diciembre en Washington, D. C.

Si una solicitud resulta aceptada —total o parcialmente—, el cargo se realizará automáticamente en febrero de 2026, según informó la FIFA.

Los boletos para el Mundial de 2026 tendrán un precio que parte desde los 60 dólares (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

Marketplace de FIFA: ¿Qué pasa con la plataforma de reventa de boletos?

El Mercado de Reventa/Intercambio de la FIFA es la plataforma de reventa oficial y tendrá ajustes importantes en esta etapa:

Cerrado: del 4 al 11 de diciembre a las 10:00 horas (CDMX)

del 4 al Del 11 al 15 de diciembre , solo estará disponible para listar o retirar boletos

, solo estará disponible para A partir del 15 de diciembre a las 10:00 horas (CDMX), se reactivan todas las funciones, incluida la compra

Durante los primeros días de la Fase 3 no será posible comprar boletos en el Marketplace, únicamente participar en el sorteo.

Paquetes hospitality: La experiencia ‘premium’ para vivir el Mundial

La FIFA recordó que los aficionados que busquen asegurar boletos para partidos específicos pueden adquirir la experiencia Hospitality del Mundial 2026, con boletos disponibles en FIFA.com/hospitality a través de On Location, proveedor oficial del torneo.

Estos paquetes incluyen boletos y experiencias premium, sin depender del sorteo aleatorio.

Así es la experiencia Hospitality FIFA (Fotoarte: El Financiero).

Visas: Lo que deben considerar los aficionados que irán a partidos en EU

Los boletos no garantizan la entrada a los países sede, por lo que la FIFA recomienda revisar con anticipación los requisitos migratorios.

En el caso de EU, se implementó el sistema FIFA PASS, que permitirá a los aficionados con boletos:

Acceder a citas prioritarias para la entrevista de visado

Iniciar el trámite con mayor antelación a partir de comienzos de 2026

Las autoridades señalaron que esta medida facilitará la llegada de aficionados a los 78 partidos que se disputarán en territorio estadounidense durante el torneo.

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en México

México albergará encuentros en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, tanto de fase de grupos como de eliminación directa.

Ciudad de México

11 de junio: México vs Sudáfrica (partido inaugural)

México vs Sudáfrica (partido inaugural) 17 de junio: Uzbekistán vs Colombia

Uzbekistán vs Colombia 24 de junio: Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs México

Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs México 30 de junio: Partido 79 (dieciseisavos de final)

Partido 79 (dieciseisavos de final) 5 de julio: Partido 92 (octavos de final)

Guadalajara

11 de junio: República de Corea vs Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda

República de Corea vs Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda 18 de junio: México vs República de Corea

México vs República de Corea 23 de junio: Colombia vs RD Congo/Jamaica/Nueva Caledonia

Colombia vs RD Congo/Jamaica/Nueva Caledonia 26 de junio: Uruguay vs España

Monterrey