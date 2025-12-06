Calendario del Mundial 2026: Fechas, horarios y sedes de los partidos que se jugarán en México

Aunque Monterrey no será la sede de los partidos de Países Bajos, sí recibirá a selecciones como Túnez y Japón. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

¡Ya hay calendario oficial del Mundial 2026! Luego del sorteo de la FIFA — en el cual se reveló que el partido inaugural es el de México vs. Sudáfrica— se dieron a conocer las fechas, horarios y sedes para los partidos de todos los grupos.

La revelación del calendario trajo consigo gratas sorpresas para los aficionados mexicanos, ya que nuestro país será la sede de partidos de la Copa Mundial 2026 muy esperados como el del España vs. Uruguay.

Cabe señalar que, aunque Samuel García, el gobernador de Nuevo León, afirmó que Países Bajos jugaría en Monterrey durante la justa mundialista esto no será así, ya que tras el acomodo del calendario se determinó que la selección europea jugará en Estados Unidos.

La FIFA presentó el calendario oficial del Mundial 2026 en una transmisión global. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ EFE)

Partidos del Mundial 2026 en la Ciudad de México: ¿Cuándo, a qué horas y dónde serán?

El evento más importante de la FIFA comenzará con un partido insólito: México y Sudáfrica serán los protagonistas del partido inaugural del Mundial 2026, un hecho que no sucedía desde el 2010.

Además de este suceso, el Estadio Banorte (Azteca) también será la sede de otros partidos interesantes entre los cuales destacan el de Colombia vs. Ubekiztán, un encuentro del Grupo K, programado para el 17 de junio.

Recuerda que el calendario estará completamente definido hasta marzo de 2026, cuando se determine qué equipos ganaron los 6 boletos aún disponibles para el Mundial en los playoffs.

Fechas y horarios: ¿Qué partidos se jugarán en Monterrey en el Mundial 2026?

Con la ausencia de Países Bajos, pero la presencia de selecciones como la de Tunez y Japón, se realizará el Mundial 2026 en Nuevo León, quien tiene como sede el Estadio BBVA, que llevará por nombre Estadio Monterrey durante el evento.

La entidad recibirá uno de los partidos del Grupo A, pero también se verán interesantes encuentros de las selecciones del Grupo F. Aquí te dejamos todos los detalles de los juegos.

¿Cuándo y a qué horas son los partidos del Mundial 2026 en Guadalajara?

Guadalajara también recibirá a otros grupos, además del A, en donde México es cabeza de serie. Para ello harán uso del Estadio Akron, el cual pasará a llamarse Estadio Guadalajara durante el torneo.

Será en tierras tapatías en donde se llevará a cabo uno de los encuentros más interesantes del Mundial 2026 para México: España vs. Uruguay. Así quedan las sedes y horarios para Guadalajara.

Fechas del Mundial 2026: ¿Cuándo, dónde y a qué hora juega México en la fase de grupos?

Como anfitrión y cabeza del Grupo A, México disputará el primer partido del Mundial 2026 en la Ciudad de México. Sus otros encuentros de la fase de grupos se llevarán a cabo en Guadalajara y nuevamente en la capital. El calendario ya está definido para los tres duelos que trazarán el camino del Tri rumbo a la siguiente ronda.

México vs Sudáfrica

Fecha: 11 de junio de 2026

Sede: Estadio Banorte (Azteca)

Horario: 13:00 horas tiempo del centro de México (15:00 horas ET)

México vs República de Corea

Fecha:18 de junio de 2026

Sede: Estadio Guadalajara (Akron)

Horario: 19:00 horas tiempo del centro de México (21:00 horas ET)

México vs ganador del Playoff UEFA D