Mundial 2026: ¿Dónde está Macedonia del Norte y qué hay que ver en el ‘joven país’?

Lo prometido es deuda y este viernes se realizó el sorteo de partidos del Mundial 2026, en el que México será anfitrión. Además, el primer partido de nuestra selección nacional será contra Sudáfrica.

Además, México es parte del Grupo A, que está integrado por Corea del Sur y Sudáfrica. Queda pendiente que se sumen Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia o Irlanda, según el resultado del Ganador del Repechaje UEFA D.

Pero y a todo esto, ¿qué sabemos de Macedonia del Norte? Apenas en 2019 tomó ese nombre, ya que antes era conocida como ‘República de Macedonia’.

¿Qué hay en Macedonia del Norte?

Fue en 1991 cuando Yugoslavia, después de independizarse, pasó a ser Macedonia, un país que colinda con Kosovo, Albania, Bulgaria y Grecia.

Según el Banco Mundial, en 2021 su población era de un millón 836 mil 713 habitantes y su idioma principal es el macedonio.

"Macedonia del Norte es un país predominantemente montañoso, con espectaculares ríos de montaña, cascadas ocultas en lo profundo de los bosques y lagos de montaña de aguas cristalinas y frías“, describen en su sitio web.

La capital del país europeo, Skopje, es su principal atractivo turístico, con riqueza cultural como los museos y monumentos, donde se conjuga su historia antigua y moderna.

A los atractivos se suman los parques nacionales de Mavrovo, Galicica y Pelister, donde hay montañas y lagos imponentes. En estos recintos se apuesta también por el turismo gastronómico, donde destaca el vino, con renombre internacional. Es el producto que más se exporta.

En cuanto a cervezas, destacan la Skopsko o la Zlaten Dab. La bebida nacional es un brandy llamado ‘rakia’.

Iglesia de St. John at Kaneo, ubicada en un acantilado sobre el Lago Ohrid. (Sitio web de Macedonia del Norte).

Los platillos más populares contienen lácteos, carne y papas. Incluso, los macedonios consumen ensaladas en abundancia. La más popular es la shopska: mezcla de tomates, pepinos, cebollas y pimientos asados. También le agregan queso de cabra.

Quizá una de las imágenes más icónicas del país es la iglesia de St. John at Kaneo, ubicada en un acantilado sobre el Lago Ohrid.

En cuanto a la configuración cultural del país, las personas son cristianas ortodoxas y musulmanes. En cuanto a su composición étnica, convergen macedonios, albaneses, turcos, romaníes y serbios.