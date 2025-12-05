Memes ‘anotan’ en el Mundial 2026: Los mejores que dejó el sorteo de la FIFA

Tras el sorteo, la FIFA publicará el calendario oficial del Mundial 2026 con sedes y horarios. (Foto: Captura de pantalla/ EFE)

El sorteo del Mundial 2026—que tuvo la presencia de artistas de talla internacional como el cantante Andrea Bocelli o el británico Robbie Williams — ya se realizó y durante esta se definieron quiénes serán los rivales de México para el Mundial 2026.

Aunque ‘el Tri’ tiene en su grupo a la República de Corea del Sur y al ganador del Playoff UEFA D (el cual se definirá entre Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte), la selección verdaderamente interesante fue Sudáfrica.

Pues es esta la que ‘el Tri’ enfrentará en el partido inaugural del Mundial 2026, que se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte (Azteca), una de las revelaciones más esperadas del día.

Las increíbles sorpresas, como el enfrentamiento entre Francia y Senegal en el Grupo de la Muerte, no fue lo único que dejó la ceremonia de la FIFA, ya que también provocó una oleada de memes en redes sociales.

¿Cuáles son los memes del Mundial 2026?

La mayoría de los memes están relacionados con la tardanza que existió al inicio de la ceremonia de la FIFA, ya que previo a que se definieran los grupos para el Mundial 2026, salió al escenario Gianni Infantino.

Además, hubo shows musicales tal como el del cantante de ópera Andrea Bocelli y el del artista británico Robbie Williams. Lo que causó una gran desesperación entre los fans, quienes ya querían conocer contra quién jugará México en el Mundial 2026.

Previo al sorteo también hubo momentos con los cuales bromearon los fanáticos del futbol, tal como las palabras que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al recordar que nuestros ancestros solían tener el juego de pelota.

Otro momento que llamó la atención fue el Premio de la Paz de la FIFA que recibió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien además fue el centro de atención al bailar al ritmo de Y.M.C.A.

Y claro que las críticas de Hugo Sánchez en contra de la Selección Mexicana de Fútbol no pasaron por desapercibidas, puesto que el entrenador afirmó que ‘no tenemos grandes figuras’.

Tras el acomodo de los grupos, surgieron más memes, debido a que a México se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural, un encuentro que no sucedía desde la Copa Mundial de Fútbol de 2010.

En el Grupo A, que es donde está México, también está incluido Corea del Sur, por lo cual hubo quienes hicieron memes acerca de que se pondrían a bailar canciones de k-pop con las visitantes de aquel país.

Otros más bromearon, debido a que reconocen que no apoyan a la Selección Mexicana en ningún momento, a excepción de las Copas Mundiales de Fútbol, por lo cual estarán al pie del cañón todo el Mundial 2026.

¿Cuándo se publica el calendario oficial del Mundial 2026?

Este sábado 6 de diciembre de 2025 se dará a conocer el calendario oficial de la Copa del Mundo 2026. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, encabezará la presentación a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) durante una transmisión global en la que se detallarán los estadios y los horarios de los 104 encuentros.

El evento se podrá ver mediante FIFA.com y en el canal oficial de YouTube de la FIFA; aunque aún quedan pendientes por definir los últimos seis boletos mediante los repechajes: cuatro provenientes de la repesca de la UEFA y dos del Torneo Clasificatorio de la FIFA para 2026.