Boletos de México vs. Portugal en el Estadio Banorte: Esto sabemos sobre la preventa y tarjetas participantes

Esto sabemos sobre el boletaje del México vs. Portugal (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, miseleccion.mx, fpf.pt).

La Selección Mexicana tendrá uno de sus partidos más esperados de cara al Mundial 2026: el México vs. Portugal en marzo, que además servirá para reinaugurar el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), inmueble remodelado para convertirse en la primera sede del mundo con tres inauguraciones mundialistas.

Y mientras esperamos a saber si se cumplen las condiciones para que Cristiano Ronaldo juegue en el ‘Coloso de Santa Úrsula’, te contamos lo que sabemos sobre la preventa de boletos.

La presencia de Cristiano Ronaldo no está asegurada en el amistoso de México vs. Portugal (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, AP).

Preventa del México vs. Portugal: Esto sabemos sobre las entradas para el partido

De acuerdo con TUDN, una de las televisoras que transmiten los partidos de la Selección Mexicana, los boletos para el encuentro tendrán una preventa especial el miércoles 10 de diciembre, que será exclusiva para clientes Banorte.

De acuerdo con el reporte, las entradas para el partido se podrán adquirir mediante el sistema de Ticketmaster, en su sitio web o app móvil.

Fecha de preventa: miércoles 10 de diciembre

miércoles 10 de diciembre Preventa exclusiva: tarjetahabientes Banorte

tarjetahabientes Banorte Plataforma oficial: Ticketmaster

El partido ha generado especial interés entre la afición mexicana, pues sería la primera vez en más de 20 años de carrera que el multimillonario Cristiano Ronaldo juegue en México, si se dan las condiciones. Además, Portugal viajaría con todas sus estrellas, al tratarse de una de las últimas pruebas antes del campamento previo al Mundial de 2026.

La Selección de Portugal jugará en el Estadio Banorte (antes Azteca). (EFE / Cuartoscuro) (EFE / Cuartoscuro)

¿Cristiano Ronaldo jugará contra México? FIFA le impuso condiciones al ‘Bicho’

Pese a la gran emoción, la presencia de Cristiano Ronaldo sigue sin estar confirmada para el amistoso en el Estadio Banorte. Según detalla en el análisis disciplinario divulgado por la FIFA, su participación depende de que no reincida en conductas antideportivas.

El delantero ya cumplió “un partido de sanción” tras su expulsión ante Irlanda, mientras que “dos encuentros más quedaron condicionados a su comportamiento”. Así, el luso sí puede jugar en marzo, pero quedará suspendido automáticamente si protagoniza otra acción violenta o recibe una nueva tarjeta roja.

Si las condiciones se dan, dependerá finalmente de la decisión del DT de Portugal, Roberto Martínez, si lo convoca y cuántos minutos tenga sobre la cancha.

La expulsión en Dublín —primera roja directa en sus 226 partidos con Portugal— fue señalada por el árbitro tras una agresión revisada en VAR. Desde entonces, el jugador está en observación disciplinaria.

Mientras tanto, el equipo dirigido por Javier Aguirre busca retomar confianza rumbo al Mundial 2026. Tras recibir a Portugal el 28 de marzo en el Estadio Banorte, México enfrentará a Bélgica el 31 de marzo en Chicago, en lo que serán sus dos compromisos más exigentes.

Cristiano Ronaldo jugaría su sexta Copa del Mundo en el Mundial 2026 (Foto: EFE, FIFA).

México conocerá a sus rivales en sorteo mundialista

México conocerá su destino en el sorteo del Mundial de la FIFA el próximo 5 de diciembre, cuando se dé a conocer cuáles serán sus acompañantes en el Grupo A, del cual la Selección es cabeza del sector al ser país sede, además del que recibirá el primer juego del evento.

El rival inicial de México será uno del bombo 3, donde la única excepción es Panamá al también ser un país de Concacaf. De este modo, el otro elegido para el primer partido estará entre: