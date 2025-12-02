¿Cristiano Ronaldo jugará ante México en el Estadio Banorte? Estas son las condiciones

La presencia de Cristiano Ronaldo no está asegurada en el amistoso de México vs. Portugal (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, AP).

La posible presencia del multimillonario Cristiano Ronaldo en el partido México vs. Portugal programado para marzo, se ha convertido en uno de los grandes focos de atención del calendario rumbo al Mundial 2026.

El duelo, que se disputará en territorio mexicano, cuenta con la duda de la participación del delantero de la Selección de Portugal dependerá de las condiciones disciplinarias que la FIFA mantiene abiertas tras su expulsión ante Irlanda.

El comité de Disciplina de la FIFA impuso a Cristiano “un partido de sanción —ya cumplido ante Armenia en la fase de clasificación— y dos más, pero condicionados a su comportamiento”.

Esto significa que el portugués podrá disputar su primer encuentro del Mundial de 2026 pero podrá jugar ante México siempre que no reincida en conductas antideportivas.

La expulsión en Dublín —primera roja directa en sus 226 partidos con la selección absoluta— ocurrió, tras “una agresión al defensa Dara O’Shea”, señalada por el árbitro Glenn Nyberg tras revisar el VAR.

Se confirmó el partido de México vs. Portugal, en la reinauguración del Estadio Banorte (antes Azteca). (EFE / Cuartoscuro) (EFE / Cuartoscuro)

¿Cristiano Ronaldo podrá jugar en México? Esto sabemos

La clave para que Cristiano Ronaldo participe en el amistoso contra México radica en que no cometa ninguna incidencia disciplinaria más entre ahora y marzo. Aunque su sanción principal ya fue cumplida, los dos partidos adicionales impuestos por la FIFA se activan automáticamente ante cualquier nuevo episodio antideportivo. Esto implica que Cristiano Ronaldo:

Sí puede jugar en marzo , pues la sanción firme ya la cumplió.

, pues la sanción firme ya la cumplió. Su participación depende de mantener un comportamiento disciplinario sin reincidencias .

. Si evita otra expulsión o conducta violenta, estará habilitado para enfrentar a México, y quedará todo en la elección del DT de Portugal, Roberto Martínez.

Portugal, sexto del ranking FIFA, llegará al país llegaría con su alineación estelar, pues se trata de la última ventana de partidos internacionales antes del campamento para el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo 'amarra' su boleto al Mundial 2026 aunque podría estar sancionado dos partidos más (Foto: EFE, FIFA).

De acuerdo con el calendario de la FIFA, entre el 23 y 31 de marzo se llevará a cabo la ventana de partidos internacionales y habrá una más del 1 al 9 de junio, en lo que prácticamente ya es la antesala del Mundial.

Sin embargo, la posible aparición de CR7 es el mayor atractivo para los aficionados. Con el Azteca (Banorte) renovado y listo para la inauguración de 2026, el amistoso es altamente esperado por el público desde que se anticipó en septiembre.

México busca recuperar confianza tras su eliminación en fase de grupos en Qatar 2022. El Tri jugará en el Grupo A, con debut en el Azteca el 11 de junio y partidos posteriores en Guadalajara y de nuevo en la capital, a falta de confirmar rivales en el sorteo del Mundial 2026.

El amistoso México vs Portugal: fecha, sede y más

La Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre recibirá a Portugal el 28 de marzo en el Estadio Azteca, en lo que será la reapertura del inmueble después de su remodelación previa al Mundial con el nombre ‘Banorte’. El encuentro forma parte de una doble fecha de preparación que incluye un duelo posterior ante Bélgica en Chicago.

El enfrentamiento llega tras un cierre de año complicado para el Tri, que acumuló empates y derrotas ante Colombia y Paraguay. Javier Aguirre reconoció recientemente que en el equipo hay jugadores que “quieren, pero no les alcanza”, señalando el momento de un plantel que busca recomponer el rumbo antes de su debut mundialista el 11 de junio en el Azteca.