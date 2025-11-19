¡Siuuu! DT de Portugal contempla a Paulinho, goleador de Toluca, para jugar con CR7 el Mundial 2026

Paulinho, delantero del Toluca, no pasa desapercibido en Portugal e, incluso, el seleccionador nacional ya habla de él (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, FPF).

Roberto Martínez, entrenador de la Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo, aseguró que Paulinho, delantero de Toluca de la Liga MX y tricampeón de goleo, tiene posibilidades de entrar en el equipo para el Mundial 2026.

Pero no es el único que el español está en la mira, pues se jugará el lugar con nombres como André Silva, que milita en el Elche, y Fábio Silva, del Dortmund.

“Tenemos ahora a tres personas: Paulinho, porque está siendo muy constante, es un jugador que está muy bien. Tenemos a André Silva, que está haciendo una muy buena temporada en el Elche. Tenemos a Fábio Silva, que está en el Dormund y ya estuvo con la selección”, enumeró el técnico catalán durante su intervención en un almuerzo organizado por el International Club of Portugal sobre liderazgo.

Agregó que son tres delanteros con opciones de entrar, aunque advirtió de que es importante continuar al mismo nivel y que se tomará una decisión el 20 de marzo.

En este tiempo, subrayó, hay que tener suerte y llegar a esa fecha sin lesiones para poder entrar en la convocatoria para el Mundial de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Portugal se clasificó para el Mundial 2026 con un festín de goles en casa: 9-1 ante Armenia, en un partido sin Cristiano Ronaldo, castigado tras la roja ante Irlanda, en el que el cuadro portugués se reencontró con su mejor versión y borró el mal recuerdo de la derrota en Dublín.

Paulinho: De ‘patito feo’ en Portugal a goleador de la Liga MX

El delantero Paulinho, quien llegó a recibir el apodo de ‘patito feo’ en su Portugal natal, se ha convertido en un ídolo en México vistiendo la camiseta del Toluca (campeón de Liga MX), con el que acaba de proclamarse como goleador del torneo por tercera vez consecutiva.

Paulinho marcó el primer gol del Toluca contra el América (2-0) en la Jornada 17 del torneo y alcanzó los 12 tantos que le valieron el campeonato de goleo del Apertura 2025, que comparte con Armando ‘Hormiga’ González (Chivas) y João Pedro (San Luis).

El portugués, que ya había sido el campeón de goleo en el Apertura 2024 y en el Clausura 2024, igualó así el récord establecido por el fallecido ecuatoriano Christian ‘Chucho’ Benítez, que hizo lo mismo con la camiseta del Club América entre 2012 y 2013.

João Paulo Dias Fernandes ‘Paulinho’ llegó a México en 2024 y rápidamente se convirtió en titular gracias a su versatilidad como 9, destacando no solo por su capacidad de definición, sino también por su visión de juego y su pase.

En sus primeros dos torneos, marcó 29 goles y dio ocho asistencias con los ‘Diablos Rojos’. En esta campaña, Paulinho lleva 16 dianas y dos asistencias en 19 encuentros, lo que ha ayudado al Toluca a terminar el Apertura 2025 en primera posición y ganar trofeos como el Campeón de Campeones.

Además de la cantidad, el delantero ha impresionado por la calidad de sus tantos, como la chilena anotada contra el Montreal en la ‘Leagues Cup’ el pasado agosto, o su ‘taquito’ en la misma competencia ante el Colorado Rapids el año anterior.

Su celebración tras marcar un gol —un saludo con el dedo índice junto a la cabeza— ya es un símbolo entre los seguidores del equipo toluqueño y recientemente protagonizó un mural en la ciudad con el que se anunció la renovación de su contrato hasta 2028.

Paulinho vive el mejor momento de su carrera en México tras los altibajos que ha sufrido en su país natal, donde se le conocía como ‘el patito feo’ desde que su entrenador en el Braga y el Sporting, Rúben Amorim, utilizara esa expresión en una rueda de prensa.

El actual entrenador del Manchester United utilizó la referencia a este cuento infantil para describir la trayectoria del delantero del Sporting, donde pasó de la decepción al éxito.

A mitad de la temporada 2020/2021, Paulinho siguió a Amorim y cambió el Braga por el Sporting, que pagó 16 millones de euros, en ese momento el mayor fichaje de su historia.

Solo anotó tres goles en su campaña de debut, aunque uno de ellos fue el de la victoria frente al Boavista (1-0) que acabó garantizando el primer título de Liga del Sporting en 19 años.

A pesar de una mejora gradual en las temporadas siguientes, Paulinho seguía sin cumplir con las expectativas, por lo que el club lisboeta decidió fichar a Viktor Gyökeres, y fue junto al sueco que el actual goleador del Toluca pasó de ser el ‘patito feo’ a un cisne.

Perdió el estatus de jugador más caro del equipo para Gyökeres (22 millones pagados al Coventry inglés) y asumió un papel de segundo delantero que fue fundamental en una nueva conquista de la Liga de Portugal en su última temporada antes de marcharse a México.

Actualmente, sus logros suelen ser noticia en la prensa portuguesa, y, de acuerdo con EFE, el seleccionador de Portugal ha sido preguntado sobre una posible convocatoria del tres veces internacional.

Martínez reconoció en una conferencia de prensa que el ataque “es un espacio difícil de entrar” debido a la competencia de jugadores como Cristiano Ronaldo o Gonçalo Ramos, pero aseguró que Paulinho es uno de los jugadores a los que sigue.

Aunque poco, el delantero del Toluca ya sabe lo que es vestir los colores de la camiseta de Portugal. De acuerdo con Transfermarkt, Paulinho ha jugado tres partidos con el cuadro lusitano: un amistoso ante Andorra y unos cuantos minutos ante Francia y Croacia en Nations League, todos ellos en 2020.