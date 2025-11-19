Layún confirma transmisión GRATIS de la final América vs. Tigres Liga MX Femenil: ¿Dónde y a qué hora ver?

Gracias a Miguel Layún hay un sitio más de transmisión para seguir la final de la LIGA MX Femenil 2025. (Foto: Cuartoscuro/america/tigres/feepik)

¡Todo es culpa de Layún! El exjugador mexicano adquirió los derechos de transmisión de la final de la Liga MX Femenil entre el Club América y Tigres UANL.

La historia comienza cuando el nuevo tiburón de Shark Tank realizó una publicación en X donde preguntó directamente a la Liga Femenil si se podía transmitir los juegos “de alguna manera” con el objetivo de “sumar en el alcance del futbol femenil”.

La respuesta de la cuenta oficial del certamen fue un meme y en una línea mencionó “interesante”. Al siguiente día, Layun confirmó que podía pasar el partido de ida entre el Club América Femenil y el Club Tigres, además agradeció a la comunidad:

“Cuando todos hablamos, pasan cosas grandes, ustedes pidieron el partido, lo soñaron y lo hicieron posible, gracias por abrirme la puerta y empujarla juntos”.

De acuerdo con el exjugador del Club América, recibió comentarios negativos por preguntar si deseaban que pasara el juego de vuelta.

“En lugar de detenernos, nos motivó, creemos en un futbol diferente, con respeto, buena vibra y comunidad, por eso confirmamos la transmisión de ambos partidos, gracias a todos, nos vemos completamente EN VIVO”.

¿Dónde y a qué hora ver la transmisión de la final de la Liga MX de Miguel Layún?

El sitio para ver la final de la Liga MX Femenil transmitida por Miguel Layún es en el canal de YouTube llamado Layvtime.

El día del juego de ida desde el Estadio Ciudad de los Deportes es el jueves 20 de noviembre y el horario de inicio del video en vivo es a las 8:00 p.m. del tiempo del centro de México.

El partido de vuelta entre Tigres y América Femenil es el 23 de noviembre desde ‘El Volcán’ y la transmisión comienza a las 5:00 p.m.

En ambos casos visualizar los encuentros no tiene costo.

¿En dónde ver la final de América vs. Tigres Femenil de la Liga MX 2025?

La final de la Liga MX Femenil 2025 se puede seguir en diferentes canales de difusión y son los siguientes:

Canal Nu9ve (TV abierta)

TUDN (TV de paga)

VIX (plataforma de streaming)

Redes sociales oficiales de la Liga MX Femenil

Canal de YouTube de Tigres

¿Cómo llega Tigres y América a la final de la Liga MX Femenil del Apertura 2025?

Tigres Femenil clasificó a la liguilla del Apertura 2025 de Liga MX como líderes en la tabla de resultado con 13 partidos ganados, 3 empates y tan solo una derrota.

En los cuartos de final venció a Juárez F.C. con un marcador global de 1 a 0 y en semifinales venció a Cruz Azul con un global de 3 a 2.

El Club América clasificó en tercer lugar a la ‘Fiesta grande’ del futbol mexicano femenil y le pasó por encima a las Rayadas con un acumulado de 6 a 1.

Para las semifinales se encontraron con Chivas en el Clásico Nacional, pero las ‘Águilas’ fueron superiores en los dos partidos y vencieron 4 a 0.