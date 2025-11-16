¿Cómo queda la final de la Liga MX Femenil? Se definen los dos candidatos al título

Final Liga MX Femenil: América y Tigres chocan por el título (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Club América, Tigres UANL, Liga MX Femenil, IA Gemini).

La final de la Liga MX Femenil en este Apertura 2025 ya está definida: Tigres UANL y el Club América se enfrentarán por el título en un duelo que reúne a los dos proyectos más dominantes del futbol femenil mexicano.

Las felinas avanzaron con un apretado global 3-2 sobre Cruz Azul, mientras que las Águilas ‘arrasaron’ a Chivas, lo cual da como resultado una final entre poderío ofensivo, plantilla profunda y dos estilos que han marcado la competencia en los últimos torneos.

Tigres avanza con sufrimiento y un penal decisivo de Jenni Hermoso

Las Tigres UANL consiguieron su boleto a la final luego de vencer 2-1 al Cruz Azul en el partido de vuelta, sellando un global de 3-2. La clasificación quedó marcada por el penal convertido por Jenni Hermoso, quien buscará su primer título de liga en México tras haber perdido la final del Apertura 2024.

“Estamos contentas porque estamos en esta final… ahora vamos por este título”, dijo la española al término del encuentro a la agencia EFE.

El once dirigido por Pedro Martínez controló la segunda mitad y aprovechó la expulsión de Solange Lemos al minuto 55, una jugada que inclinó la balanza. Diana Ordóñez anotó el 0-1 con un cabezazo en área chica, mientras que Deneisha Blackwood descontó para Cruz Azul en tiempo agregado desde los once pasos.

La serie había quedado abierta tras el 1-1 en la ida, donde Tigres dominó la posesión pero Cruz Azul generó peligro al contragolpe y falló un penal que pudo haber cambiado la eliminatoria.

América liquida el Clásico Nacional y avanza con autoridad

En la otra llave, el América Femenil consumó una semifinal impecable. Tras ganar 0-2 en Guadalajara en la ida, el equipo de Ángel Villacampa amplió la ventaja en la vuelta con otro 2-0 para cerrar un global de 4-0 sobre Chivas.

Los tantos de la vuelta fueron de Nicki Hernández e Irene Guerrero, quienes coronaron una eliminatoria dominada de principio a fin por las Águilas.

En la ida, Scarlett Camberos y Kimberly Rodríguez habían puesto contra las cuerdas al Guadalajara desde los primeros minutos, en un partido donde América impuso intensidad, presión alta y circulación limpia.

Chivas, dirigido por Antonio Contreras, nunca encontró respuesta y terminó siendo ampliamente superado en los 180 minutos.

La final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil enfrentará a dos equipos de alta inversión, proyección internacional y figuras determinantes como Jenni Hermoso, Kiana Palacios, Scarlett Camberos, Nicki Hernández e Irene Guerrero.

¿Cuándo se jugará la final?

La Liga MX Femenil no ha confirmado aún los horarios de la final, pero se espera que el anuncio llegue en las próximas horas. La liga buscará evitar coincidencias con los encuentros del Play-In de la Liga MX varonil, por lo que los ajustes serán estratégicos.