Liga MX Femenil Cruz Azul vs. Tigres HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la semifinal del Apertura 2025?

La antesala de la final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil vive este domingo uno de sus capítulos decisivos con el duelo entre Tigres UANL y Cruz Azul.

Este es un choque marcado por la diferencia histórica entre ambas instituciones, pero también por el impulso reciente que ha convertido a las celestes en el equipo revelación del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

El encuentro de vuelta define si el proyecto de las felinas avanza rumbo a otro capítulo dominante, o si La Máquina confirma la sorpresa más grande del torneo. En la otra llave tenemos Clásico Nacional: América vs. Chivas.

Cruz Azul vs. Tigres EN VIVO: Horario, transmisión y detalles del partido

El partido de vuelta de la semifinal del Apertura 2025 entre Tigres Femenil y Cruz Azul se disputa este domingo 16 de noviembre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Universitario.

La transmisión está disponible en streaming por el Canal de YouTube de Tigres Femenil.

¿Cómo llegan Tigres y Cruz Azul a la semifinal de la Liga MX Femenil?

El partido llega en un contexto muy particular: el empate 1-1 del jueves en la ida, un resultado que dejó abierta una serie que, en el papel, parecía inclinada hacia las regiomontanas.

Cruz Azul tuvo incluso la oportunidad de ganar aquel duelo, pero la falla en un penalti por parte de Daniela Calderón mantuvo la paridad. En la ida de esta semifinal, Tigres abrió el marcador gracias a la anotación de Barbara Olivieri; las celestes respondieron con el tanto de Ana García.

A Tigres le basta un empate para avanzar a la final, ya que según el criterio, se clasifica a la final el equipo mejor posicionado en la tabla general de la Liga MX Femenil y las felinas terminaron como líderes con 42 puntos.

Con seis títulos de liga, Tigres Femenil es el equipo más ganador desde la creación de la liga en 2017. Desde el Clausura 2024, la institución apostó por la llegada de Jenni Hermoso, campeona del mundo con España, con la misión clara de conquistar un séptimo campeonato.

La española Jennifer Hermoso es una de las jugadoras clave de Tigres femenil. (Foto: EFE) (Miguel Sierra/(EPA) EFE)

La historia que está construyendo Cruz Azul Femenil en este Apertura 2025 es, quizá, el relato más inesperado de toda la liguilla. El equipo, que terminó séptimo en la tabla general, ha logrado sobreponerse a marcadores adversos, a diferencias de jerarquía y a los pronósticos que las colocaban como víctimas obligadas.

En cuartos de final, las celestes firmaron la máxima sorpresa del torneo al eliminar al campeón Pachuca con un global de 6-2, impulsadas por una goleada 0-5 en el Estadio Hidalgo que transformó por completo la narrativa del equipo.

Ese partido dejó ver una ofensiva contundente, liderada por Ana Lucía Martínez, Aerial Chavarin, Yanesy Rodríguez, Deneisha Blackwood y Daniela Calderón, jugadoras que han sustentado el crecimiento competitivo del equipo.

Con información de EFE.