Lluvia de goles y memes: Los mejores del triunfo de México en el Mundial Sub-17

La última vez que México le ganó a Argentina en un partido de Sub-17 fue durante el Mundial de Chile en 2015. (Foto: Cuartoscuro/ Capturas de pantalla)

La Selección Nacional se convirtió en el protagonista de un tenso encuentro contra Argentina en el que se disputó el pase para los octavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar y contra todo pronóstico el ‘tri’ se convirtió en el ganador.

El encuentro comenzó con los ‘albicelestes’ dominando el partido, pues incluso fueron quienes abrieron el marcador, pero todo cambió en el segundo tiempo, cuando Luis Gamboa firmó un doblete.

Este permitió que la Selección Nacional Sub-17 le diera la vuelta al marcador 2-1, pero un descuido del arquero Santiago López provocó que los argentinos marcaran el empate, lo que llevó a una decisiva ronda de penales.

El marcador de esta parte del partido terminó 5-4 a favor del conjunto nacional, dejando fuera del Mundial Sub-17 de Qatar a los ‘albicelestes’, lo que fue celebrado por los mexicanos con memes, avivando la rivalidad entre México y Argentina.

Los mejores memes del partido México vs. Argentina

Luego del partido, los aficionados mexicanos se fueron a redes sociales para festejar a la Selección Nacional, en especial, debido a que la mayoría no tenía esperanzas en que el ‘tri’ ganara.

Memes del triunfo de México ante Argentina en el Mundial Sub-17. (Foto: Captura de pantalla)

En especial, debido a que la última ocasión en la que México ganó un partido contra Argentina ocurrió durante la Copa América Perú 2004, cuando el encuentro terminó con un marcador 1-0, nada comparado a lo que sucedió este viernes.

Dado que la fe en la Selección Nacional Sub-17 no era tan fuerte, hay quienes bromearon al señalar que ahora están celebrando, aunque jamás vieron ninguno de los partidos en los que México jugó. Otros más se han encargado de felicitar a los jugadores e indican que están muy orgullosos de su desempeño.

Otros más han aprovechado para hacer burla de los argentinos, quienes llegaron al campo confiados en que serían ellos los que avanzarían a la siguiente ronda del Mundial Sub-17 2025 de Qatar, pero fueron los eliminados de la ronda.

Hay quienes también hicieron bromas sobre la reacción de los argentinos en el Estadio Aspire Zone, ya que durante la transmisión del partido se mostraron fotografías de los aficionados muy consternados e incluso llorando ante la derrota de su equipo.

¿Cuándo es el siguiente partido de México en el Mundial Sub-17?

Con la derrota del ‘albiceleste’, la Selección Nacional Mexicana Sub-17 logró avanzar a los octavos de final, una etapa en la que se enfrentará a Portugal., quien derrotó a Bélgica con un marcador 2-1.

El calendario de la FIFA señala que el partido de México vs. Portugal en los octavos de final de la Sub-17 se realizará el próximo martes 18 de noviembre, en un encuentro en el que lo darán todo para avanzar a la siguiente ronda.

Hasta este momento, se ha dado a conocer el horario en el que se llevará a cabo este partido ni los lugares de transmisión, por lo cual te recomendamos estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Selección Nacional.