Chivas vs. América Femenil HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO semifinal de ida en Liga MX Femenil?

Tenemos Clásico Nacional en las semifinales de la Liga MX Femenil, ambos equipos llegan en gran forma y quieren pasar a la final (Fotoarte: EL Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Shutterstock, Liga MX Femenil).

América y Chivas protagonizan el Clásico Nacional en ida de las semifinales del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil, un duelo que promete emociones al máximo nivel.

El partido marcará la primera parte de una serie decisiva rumbo a la gran final, con ambos equipos como fuertes candidatos al título y que se encuentran en gran momento de forma.

Chivas vs. América Femenil: horario y dónde ver la semifinal de ida

El Chivas vs. América Femenil se jugará este jueves 13 de noviembre a las 20:07 horas en el Estadio Akron, casa del Guadalajara. El duelo podrá verse en vivo a través de Amazon Prime Video, streaming, Telemundo y YouTube, plataformas que tendrán la señal oficial del encuentro.

Partido : Chivas vs. América

: Chivas vs. América Instancia : Semifinales Apertura 2025 Liga MX Femenil, partido de ida

: Semifinales Apertura 2025 Liga MX Femenil, partido de ida Fecha : Jueves 13 de noviembre de 2025

: Jueves 13 de noviembre de 2025 Hora : 20:07 hrs (CDMX)

: 20:07 hrs (CDMX) Sede : Estadio Akron en Zapopan, Jalisco

: Estadio Akron en Zapopan, Jalisco Transmisión: Prime Video, streaming, Telemundo y YouTube

Chivas vs. América: ¿Cómo llegan al Clásico Nacional femenil de semifinales?

Este choque enfrenta a dos equipos con realidades distintas pero aspiraciones idénticas: alcanzar la final del Apertura 2025. Guadalajara, bajo el mando de Antonio Contreras, llegan motivadas tras imponerse en el Chivas vs. Toluca, gracias a su orden defensivo y al liderazgo ofensivo de Alicia Cervantes.

Por su parte, las ‘Águilas’, dirigidas por el español Ángel Villacampa, avanzaron con contundencia tras golear 5-0 en el América vs. Rayadas de Monterrey durante la vuelta de los cuartos de final.

En la fase regular, Guadalajara venció 0-2 al América en la Ciudad de México, un antecedente que le da confianza para encarar esta serie. Sin embargo, las azulcremas cuentan con figuras de gran nivel como Irene Guerrero, Kiana Palacios y Monserrat Saldívar, quienes buscarán revancha en esta instancia.

América Femenil vs. Chivas: cuándo se juega la vuelta y cómo verla

El partido de vuelta del América Femenil vs. Chivas se disputará el domingo 16 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, también conocido como ‘Azulcrema’.

La transmisión estará disponible a través de los canales Nu9ve, TUDN, ViX y YouTube, por lo que los aficionados podrán seguir el encuentro desde cualquier dispositivo. Este duelo definirá al equipo finalista del Apertura 2025 y representante del fútbol femenil mexicano en la gran final.

Partido : América vs. Chivas

: América vs. Chivas Instancia : Semifinales Apertura 2025 Liga MX Femenil, partido de vuelta

: Semifinales Apertura 2025 Liga MX Femenil, partido de vuelta Fecha : Domingo 16 de noviembre de 2025

: Domingo 16 de noviembre de 2025 Hora : 19:00 hrs. (CDMX)

: 19:00 hrs. (CDMX) Sede : Estadio Ciudad de los Deportes en Benito Juárez, CDMX

: Estadio Ciudad de los Deportes en Benito Juárez, CDMX Transmisión: Nu9ve, TUDN, ViX y YouTube

La otra semifinal: Tigres UANL vs. Cruz Azul Femenil

En la otra llave, las Tigres UANL, lideradas por la española Jenni Hermoso y la mexicana Diana Ordóñez, enfrentarán al Cruz Azul Femenil, una de las sorpresas del torneo que juega su primera semifinal. El partido de ida se jugará también el 13 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario

de CU, con transmisión por ViX y YouTube.

La vuelta será el domingo 16 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Universitario ‘Volcán’ de Nuevo León, y podrá verse en Fox Deportes, Estrella TV, Telemundo y YouTube. Las felinas llegan como favoritas por su experiencia y su potente ofensiva, pero las celestes, impulsadas por Aerial Chavarin y Ana Lucía Martínez, buscan hacer historia en su primera semifinal.