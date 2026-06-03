‘Palmaditas en la mano’ de Buenrostro: Sanciones en Pemex y AIFA son solo por 15 a 30 días

La Secretaría Anticorrupción impuso una sanción de 15 días a uno de los trabajadores del AIFA.

No todo está perdido para Pemex y el AIFA debido a que la ‘lluvia de sanciones’ impuestas por la Secretaría Anticorrupción y de Bueno Gobierno serán solo por 15 y 30 días a algunos de los servidores públicos de dichas dependencias.

Dichos ‘castigos’ son por faltas no graves como omisiones en el servicio público, irregularidades administrativas y conductas indebidas.

Estas son las sanciones a servidores públicos de 15 a 30 días en Petróleos Mexicanos (Pemex):

Gabriel P., jefa de Departamento de Vigilancia Epidemiológica, por no documentar la falta de entrega de su puesto en 2025. Suspensión de 15 días.

Lourdes C., coordinadora de la Subgerencia de Medicina Preventiva, por no realizar acta entrega del encargo temporal. Suspensión de 30 días.

¿Quiénes fueron sancionados en el AIFA y por qué?

Mientras que las sanciones temporales en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) son las siguientes:

Gibrán C., jefe de Departamento de Mercadotecnia, por faltas de respeto a una compañera en 2025. Suspensión de 15 días.

Otras suspensiones son de 6 días para dos técnicos en combustibles por provocar un derrame el año pasado.

Las sanciones fueron determinadas por Órganos Internos de Control y se aplicaron bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de cada caso, en apego a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de acuerdo con el comunicado de la Secretaría Anticorrupción.

Otros servidores públicos castigados pertenecen al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Banjército.

También está el caso de la Secretaría de Salud que inhabilitó a médicos generales y especialistas hasta por 30 días por omitir la hospitalización de una paciente, lo que agravó su padecimiento en el Hospital General de México.

¿Qué pasará tras las sanciones impuestas por la Secretaría Anticorrupción?

No todas las sanciones fueron tan cortas debido a que Pemex suspendió a un gerente de la Subdirección de Servicio de Salud por un año. Se trata del periodo más largo.

En el caso de Banjercito, solo se realizó una amonestación pública a un subdirector de la coordinación de Archivo.

La Secretaría Anticorrupción recordó que los afectados tienen la opción de imputar las resoluciones. En este caso, la dependencia también defenderá sus determinaciones conforme a derecho, advirtió.

De esta forma, la Secretaría encabezada por Raquel Buenrostro reiteró que las medidas son parte de su imagen de transparencia y de combate a la corrupción en cualquier dependencia y para todos los servidores públicos.