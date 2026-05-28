Gasolineros denuncian que Pemex tarda hasta 4 días en abastecerlos de diésel

El Gobierno de México pidió a los gasolineros firman un acuerdo de cooperación para 'topar' el precio de la Magna y el diésel.

Los retrasos de Pemex en el suministro de combustibles ya comenzaron a afectar la operación de estaciones de servicio, transportistas y productores agrícolas, advirtió Jorge Gutiérrez Armenta, empresario con operaciones en el centro y Bajío de México.

El gasolinero explicó que las entregas de diésel pueden tardar entre dos y cuatro días adicionales respecto a las fechas programadas, situación que ya provocó pérdidas de ventas y complicaciones logísticas para sus clientes.

“Hoy tú haces una programación y esperas que una semana te den fecha. Entonces, en ese periodo de tiempo los stocks de inventario no soportan”, afirmó.

Gutiérrez Armenta, quien opera cuatro estaciones de servicio que atienden a transportistas y el sector agrícola, dijo que la situación no es nueva y se ha agravado desde 2025.

“Considero que el cliente particular no lo ha notado, pero en mi caso yo atiendo transportistas y el sector agrícola y pues para mí es muy complicado pararles cadenas de suministro”, destacó.

Según el empresario, el problema de abastecimiento afecta tanto al combustible adquirido con Pemex como al comprador mediante importadores autorizados.

“El problema es tanto de Pemex como de los importadores. Yo sí veo una situación en la que, si no hay apertura del mercado de los importadores autorizados y completamente legales, nos están logrando limitar el requerimiento del mercado en México”, aseguró.

Gasolineros advierten que desabasto de combustibles pueden arruinar cosechas en Jalisco

Empresarios gasolineros del sur de Jalisco advirtieron sobre un posible desabasto de diésel en zonas agrícolas durante las próximas semanas, debido a la combinación de bajos márgenes de ganancia, mayores costos operativos y presión regulatoria.

Juan Ramón Sánchez y Salvador Jiménez, gasolineros establecidos en la región sur de Jalisco, señalaron que varias estaciones han comenzado a suspender operaciones temporalmente para evitar pérdidas económicas y posibles sanciones derivadas de inspecciones regulatorias.

Los empresarios detallaron que la situación coincide con el inicio de la temporada de lluvias y siembra en la región, lo que podría afectar el suministro de combustible para maquinaria agrícola, transporte de mercancías y actividades vinculadas a la producción de aguacate, berries, maíz y caña.

“En dos semanas viene la siembra de toda la zona, entonces va a haber un desabasto grande en la zona agrícola”, advirtió Jiménez.

De acuerdo con los empresarios, las estaciones de servicio operan con márgenes cercanos a un peso por litro tanto en gasolina Magna como en diésel, muy por debajo de los aproximadamente tres pesos por litro que obtenían antes del ‘tope’ a los precios.

Agregaron que la presión regulatoria se ha intensificado en las últimas semanas mediante inspecciones y revisiones documentales por parte de distintas autoridades.

Aunque el Gobierno de México ha reiterado que los acuerdos para mantener precios máximos de combustibles son voluntarios, los empresarios consideran que existe presión indirecta para cumplir con los objetivos de precio.

La región sur de Jalisco es una de las principales zonas agrícolas del país y concentra una parte relevante de las exportaciones de aguacate y berries hacia Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia.