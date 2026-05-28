‘Si algo me pasa, todos saben de quien viene’: Gaby Platas reacciona a las amenazas de Paco de la O

Paco de la O confirmó la veracidad de los audios filtrados donde declara cosas en contra de Gaby Platas. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

La polémica de Paco de la O con Gaby Platas escaló nuevamente luego de que salieran a la luz audios en los que el actor amenaza a su expareja, situación que ocurre mientras la actriz mantiene medidas de protección y una orden de restricción en su contra.

El conflicto tomó fuerza después de que la exintegrante de Otro Rollo responzabilizara públicamente a Francisco de la O en caso de que algo le ocurra, además de confirmar que desde marzo cuenta con respaldo de las autoridades.

Las declaraciones de ambos ocurren en medio de acusaciones previas por presunta violencia física, psicológica y amenazas durante la relación que mantuvieron por varios años.

Gaby Platas respondió una pregunta acerca de los audios filtrados de Paco de la O. (Foto: Cuartoscuro) (Claudia Aréchiga)

¿Qué dicen los audios filtrados de Paco de la O?

En el material difundido por el programa de Javier Ceriani se escucha a Paco de la O amenazar a Gaby Platas y Malu Carreras, otra de sus exparejas, en tono amenazante.

“Voy a hacer una serie de declaraciones diarias en relación a Malu Carreras y Gaby Platas. Igual se van a enterar de quiénes son, pero de Gabriela sí, me le voy a ir a la yugular y ya que truene todo, que arda Troya, total, yo ya perdí todo, ellas no han perdido nada”.

En otro fragmento del audio, el actor hace referencia a la situación económica de Malu Carreras y a su hijo.

“Lo lamento mucho por Malu porque ella no tiene ni un varo, y sí está difícil, su hijo me preocupa, se ve que ya le están tundiendo durísimo”.

Finalmente, la grabación incluye otra advertencia dirigida directamente a la integrante de Me caigo de risa: “Pero Gaby sí, no se la va a acabar”, amenazó el actor.

Gaby Platas reacciona a las amenazas de Paco de la O

Tras la difusión del material, Gaby Platas confirmó que actualmente cuenta con medidas de protección otorgadas por las autoridades y aseguró sentirse respaldada por la Fiscalía.

“Me siento apoyada por la Fiscalía”. La actriz, integrante del programa Me Caigo de Risa, evitó profundizar sobre el proceso legal, aunque reconoció la gravedad de las declaraciones hechas por Paco de la O.

“Es grave, se te ponen los pelos de punta, por ese lado estoy tranquila, entiendo que es un tema importante, pero creo que no en este momento de la presentación de mi trabajo, eso sí, yo siempre estoy dispuesta a platicar con ustedes. Solo sé que dijo cosas muy lamentables”.

En entrevista con Ventaneando, extendió un poco las declaracione acerca de los audios de Paco.

“Volvimos a empezar todo otra vez (...) no deseaba ver nada más de él, solo buscaba que desapareciera de mi vida. Lo había logrado, pero me amenaza otra vez. Si algo me pasa, todos saben de quien viene”, añadió.

Paco de la O confirma que los audios son reales

Luego de la polémica generada en redes sociales y medios de espectáculos, Paco de la O reconoció que los audios sí son auténticos, aunque aseguró que fueron obtenidos de manera indebida.

“La verdad, uno, es evidente, los audios que están circulando son ciertos y vamos a sincerarnos aquí ¿quieren información? Pídanmela a mí. El único problema es que desafortunadamente, cuando no confía, deja de prestar atención".

El actor afirmó sentirse traicionado por personas cercanas a él, ya que las grabaciones habrían salido de su entorno privado.

“Esos audios se hicieron aquí, en mi casa, dentro de mi círculo íntimo, en personas que yo confío porque soy confiado”.

Además, señaló que la filtración podría representar una violación a la privacidad, así como posibles delitos relacionados con la intimidad, acoso y hostigamiento.

¿De qué señala Gaby Platas a Paco de la O?

Las acusaciones contra Paco de la O se hicieron públicas en distintos momentos, aunque retomaron fuerza en 2026 después de nuevas declaraciones de sus exparejas.

En febrero de este año, Gaby Platas recordó episodios de violencia física y psicológica ocurridos durante el matrimonio que mantuvo con el actor durante aproximadamente ocho años.

En entrevista con el programa Ventaneando, la actriz aseguró que incluso llegó al hospital tras algunas agresiones y recordó amenazas que recibió cuando intentó terminar la relación.

“Él me dijo con estas palabras: ‘Esta relación se va a terminar el día que yo quiera. Si tú me dejas antes, te voy a matar’. Así como te lo digo, y no era una idea descabellada, o sea, sí era algo cumplible”.

Gaby también reveló que una persona cercana al actor le pidió abandonar su casa por temor a que la situación escalara.

“El día que yo me fui, fue porque una persona cercana a él me habló por teléfono y me dijo: ‘Salte de tu casa ahorita, este güey va a ir ahorita a matarte’“.

Años antes, durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la actriz explicó que tomó la decisión de divorciarse tras vivir en un entorno marcado por infidelidades, drogas y comportamientos violentos.