Gaby Platas recuerda violencia y amenazas que vivió con Paco de la O: ‘Salte de tu casa, va a matarte’

Gaby Platas fue víctima de violencia y amenazas en su matrimonio con Paco de la O.

Hace unos días, la actriz de doblaje Malu Carreras señaló a Paco de la O por violencia física y psicológica, misma situación que vivió la comediante Gaby Platas en los 8 años de matrimonio que duró con el actor, que incluso la amenazó de muerte en varias ocasiones.

La situación de violencia que vivió Platas surgió a colación no solo de lo ocurrido con Malu, también porque en días pasados recibió mensajes de De la O.

Gaby Platas, quien estaba dentro de la gira Enrollados, explicó que, mientras tuvo una relación con el actor de Amores: Querer con Alevosía, vivió diversos episodios de violencia tanto física como psicológica.

Así fue el matrimonio de Gaby Platas y Paco de la O

Gaby Platas y Paco de la O se casaron en 2009 y su matrimonio duró alrededor de 8 años, tiempo en el que la comediante fue víctima de golpes y hasta amenazas de muerte.

“Llegué a ir al hospital (…) al principio creo que, las mujeres que vivimos este tipo de situaciones, por un tiempo pensamos que se va a arreglar, que es una fase”, inicia Platas en una conversación con Ventaneando.

Gaby Platas y Paco de la O estuvieron casados por ocho años. (Cuartoscuro/Adolfo Vladimir)

Sin embargo, la situación no cambió; incluso, las agresiones físicas y psicológicas que sufrió Gaby alcanzaron temas más grandes, como amenazas de muerte en caso de que ella quisiera terminar su matrimonio.

“Él me dijo con estas palabras: ‘Esta relación se va a terminar el día que yo quiera. Si tú me dejas antes, te voy a matar’. Así como te lo digo, y no era una idea descabellada, o sea, sí era algo cumplible”.

Gaby Platas dejó su casa por amenazas de muerte

Tal como dijo Gaby Platas, su exesposo habría tenido la intención de cumplir aquella amenaza, por lo que la famosa comediante tuvo que dejar su casa para evitar alguna tragedia y que se atentara contra su vida.

“El día que yo me fui, fue porque una persona cercana a él me habló por teléfono y me dijo: ‘Salte de tu casa ahorita, este güey va a ir ahorita a matarte’. ¿Pero cómo? O sea, no me puedo salir de mi casa porque además es mi casa, yo la estaba pagando; mis animales (estaban ahí), o sea, no es como que me puedo ir”, pensó en aquel entonces.

Gaby Platas vivió violencia en su matrimonio con Paco de la O. (Cuartoscuro/Francisco Rodríguez)

“Le dije (a esa persona) ‘No, no me puedo ir porque es mi casa’. Me dijo: ‘Ya no importa si tienes o no casa; si te mueres, no tienes casa’”, asegura en la conversación.

Al recibir aquella advertencia, tomó a sus mascotas, las puso en un lugar seguro y dejó aquella casa para ya no regresar, pues la situación le hizo pensar que, quizá, la única forma en la que podía dejar aquel círculo de violencia en pareja era muerta.

“Hubo un episodio de violencia muy fuerte, él se fue y luego recibí esta llamada de esta persona cercana a él y pensé: ‘pues igual hasta aquí voy a llegar, pero prefiero morirme que seguir con esto. Entonces, si me pasa algo pues ni modo, prefiero que me pase eso a tener que seguir aquí’”, menciona Platas.

Gaby Platas podría denunciar a Paco de la O por hostigamiento

En aquel entonces decidió no poner denuncia contra su ahora expareja, aunque de cierta manera admite que sí se arrepiente no haberlo hecho, pues quizá habría evitado que otras mujeres, como Malu Carreras, sufrieran lo mismo que ella.

Aunque tampoco descarta tomar acciones legales en el presente gracias a que en días recientes recibió mensajes del actor.

“Lo tengo bloqueado de todo. Me escribió de un teléfono desconocido hace muy pocos días (…) este señor me estuvo escribiendo, me decía cosas de amor y shalalá. (…) Mandarle estos mensajes a una persona que amenazaste de muerte, o sea, no puedes hacer eso; o bueno, sí puedes si tienes algunos problemas”, señala.

Incluso, la actual pareja de Gaby Platas le contestó a Paco de la O dichos mensajes pidiéndole que la dejara en paz, lo cual no ocurrió, por lo que también bloqueó aquel número desconocido.

“La verdad es que ahora sí, si esta persona me vuelve a contactar, se me vuelve a acercar o lo que sea, o sigue en su fantasía de querer hablar conmigo, sí voy a proceder legalmente, voy a poner una denuncia”, asegura.

En la actualidad, Gaby Platas tiene una red de apoyo muy grande, por lo que no titubearía al momento de denunciar a Paco de la O en caso de que este quiera hostigarla.