¿Qué pasó con la gira de ‘Enrollados’? Adal Ramones confirma cancelación; Yordi Rosado mete abogados

'Enrollados', la gira del regreso de 'Otro Rollo', se cancela. Adal Ramones y Yordi Rosado se pronuncian.

Una de las reuniones más esperadas por el público, amante de la comedia y fan del programa Otro Rollo, ya no será posible: Adal Ramones confirmó la cancelación de la gira Enrollados, misma con la que recorrería diversas ciudades mexicanas.

En este proyecto estaban incluidos sus amigos y compañeros Gaby Platas, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo y Lalo España, y antes de que fuera oficial la cancelación, algunos de ellos se pronunciaron.

Todos, incluido Adal, coincidieron en que lamentan la situación, sobre todo por aquellas personas que ya tenían sus boletos asegurados. Los argumentos de cada uno dejan más ‘enrollada’ la situación.

¿Por qué cancelaron ‘Enrollados’, regreso de ‘Otro Rollo’?

A través de un comunicado, Adal Ramones, conductor de La Granja VIP, dio a conocer de manera oficial la cancelación de Enrollados, gira con la que visitarían ciudades como Mexicali, Puebla, Mérida, Pachuca, Veracruz y la Ciudad de México, por mencionar algunas.

“Lamento profundamente que un gran sueño que todo el equipo de Otro Rollo tenía con esta gira se esté cancelando de manera definitiva”, se lee al inicio de su comunicado compartido vía Instagram.

Adal Ramones informó la cancelación de 'Enrollados'. (Foto: Cuartoscuro).

Para Adal Ramones, conductor de otro Rollo, lo más importante es que todos aquellos que compraron boleto para algunos de sus shows y que querían ver en vivo el reencuentro del equipo, reciban su reembolso correspondiente, mismo que las empresas encargadas de la logística y organización se comprometieron a hacer.

‘Enrollados’ vs. empresas organizadoras

El problema principal que detectó el famoso fueron múltiples fallas de One y Music Vibe, encargadas de la gira, aunque también considera que él tuvo algunas áreas de oportunidad.

“Lamentablemente, existió descuido y un exceso de confianza, particularmente en la falta o escasez severa de la publicidad, así como fallas de logística que las propias empresas han reconocido. Estos factores nos han llevado a la situación actual", explica.

A título personal, Ramones lamentó que se cancelara la gira de Enrollados, pues para él era un sueño reunirse con el elenco de Otro Rollo y llevar el show de comedia, sketches y más a los escenarios.

Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas, Eduardo España eran parte de 'Enrollados'. (Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira)

“Siempre mantuve la esperanza de rescatar este proyecto, al que le pusimos todo el corazón y empeño, y que deseaba ver cristalizado en cada una de las ciudades de este tour. Sin embargo, a pesar del desgaste físico y emocional, no fue posible lograrlo”, sentencia.

Los antecedentes a la cancelación de ‘Enrollados’

El pasado 8 de enero, una semana antes del primer show de la gira en Mexicali, se publicó un comunicado a nombre de One y Music Vibe en el que se informa la reprogramación de varias fechas.

“Esta reprogramación obedece exclusivamente a cuestiones logísticas de la empresa promotora, ajenas por completo al elenco de Enrollados. Queremos reconocer el compromiso absoluto del elenco de Enrollados, el cual ha trabajado desde el inicio con dedicación, cariño y total entrega", expresan.

No dieron más detalles sobre qué ciudades sufrirían cambios en su calendario ni información más detalla, solo agradecieron el compromiso tanto del elenco como la aceptación del público, y explicaron que a más tardar el 20 de enero se darían a conocer las nuevas fechas.

Un comunicado muy similar en cuanto a redacción e información publicaron el 14 de enero, pero ahora únicamente mencionan la fecha de CDMX, dejando con incertidumbre al público.

Reacciones del elenco de ‘Enrollados’ antes de la cancelación

Días antes de anunciar la cancelación oficial, y cuando todavía no se daban a conocer las fechas de la gira Enrollados (pese a que llegó la fecha límite), algunos famosos del elenco se posicionaron.

Lalo España, fuera de ‘Enrollados’

Uno de los primeros fue el actor de Vecinos, Eduardo España, quien mencionó una organización deficiente y problemas contractuales con la gira, pues su contrato ya había vencido.

Al comunicarles que habría modificaciones en el calendario, España se vio imposibilitado gracias a compromisos agendados previamente.

Su principal preocupación es con el público, según menciona en su video, pues no quiere que se le engañe con su presencia y desea que los consumidores reciban información clara sobre las modificaciones.

Gaby Platas lanza comunicado

Otra de las que se pronunció, a través de su agencia de representación, fue Gaby Platas, quien dio a conocer su salida del proyecto y explicó más a fondo que los problemas que había con las empresas a cargo.

“Antes de este proyecto no conocía a los productores. Durante el proceso surgieron diversas irregularidades, principalmente la falta de comunicación con mi agencia y conmigo. Estas inquietudes fueron compartidas con mis compañeros”, explica la actriz.

Al igual que Lalo España, su contrato perdió vigencia y se acumularon distintos incumplimientos, además de pocas consideraciones con el elenco y con la audiencia, que esperaba la información del calendario, sin respuesta.

“Aunque públicamente se anunció que el 20 de enero se informarían nuevas fechas, estas fueron enviadas al elenco hasta la tarde del 19, señalando además que todos estábamos de acuerdo, lo cual no era cierto (…) no puedo ser parte de algo que representa una falta de respeto hacia quienes compraron sus entradas”, agrega el comunicado de Platas.

¿Yordi Rosado iniciará acciones legales con abogados? Esto dijo

Otro de los que se pronunció fue Yordi Rosado. El conductor lamentó que se cancelaran la serie de shows que daría junto a sus amigos.

“No puedo pasar por alto (lo ocurrido). Es por esta razón que he pedido a mis abogados revisar minuciosamente el caso para esclarecer esta situación de la mejor manera posible”, asegura Rosado, amigo de Martha Higareda.

Aunque no mencionó nada sobre alguna demanda contra la producción, el hecho de que su trabajo, el de sus compañeros y la ilusión de la audiencia estuviese en juego, es algo que no puede permitir y por eso manejará la situación de la manera más transparente que le sea posible.

Yordi Rosado revisará el caso de 'Enrollados'. (Edgar Negrete Lira)

“Mis compañeros y amigos involucrados cuentan con mi total respaldo, haremos todo lo que esté en nuestras manos para esclarecer esta situación a la brevedad por el respeto que todos ustedes merecen”, menciona.