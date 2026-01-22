Harry Styles confirma conciertos en México 2026: Fecha, sede, preventa y más

Come on, Harry, we wanna say goodnight to you! Este año, el calendario de conciertos se está luciendo: además de la dosis de K-pop con los conciertos de BTS, el fandom popero también puede darse gusto: Harry Styles regresa a México en 2026 como parte de su gira internacional Together, Together, con dos conciertos programados en CDMX.

La visita del exintegrante de One Direction coincide con una nueva etapa en su carrera, marcada por el lanzamiento de música inédita y una agenda de presentaciones que incluye Europa, América y Oceanía.

¿Cuándo son los conciertos de Harry Styles en México 2026?

De acuerdo con información difundida por Ocesa, Harry Styles se presentará en la Ciudad de México el 31 de julio y el 1 de agosto de 2026, como parte de su gira Together, Together. Ambos conciertos tendrán lugar en el Estadio GNP Seguros, recinto que ha albergado recientemente giras internacionales de gran formato.

En estas presentaciones, el cantante contará con Jorja Smith como invitada especial, según se indica también en el cartel oficial del tour.

Estas fechas en México se integran a un calendario internacional que incluye múltiples presentaciones en Europa, Sudamérica, Estados Unidos y Australia a lo largo de 2026.

La gira inicia en mayo de 2026 en Europa y concluye en diciembre en Australia. Entre los recintos destacados del tour se encuentran el Johan Cruyff ArenA en Ámsterdam, el Wembley Stadium en Londres, el Madison Square Garden en Nueva York y el Marvel Stadium en Melbourne.

En América Latina, además de México, la gira contempla presentaciones en São Paulo, Brasil, durante julio de 2026. En el caso de la capital mexicana, los conciertos marcan el cierre de la etapa latinoamericana antes del inicio de la serie de fechas en Estados Unidos.

Preventa y venta general de boletos para Harry Styles

La venta de boletos para los conciertos de Harry Styles en México se realizará a través de Ticketmaster, con un esquema que contempla preventa bancaria y venta general.

Según Ocesa, la Preventa Banamex está programada para el 28 de enero, a partir de las 11:00 horas, mientras que la venta general iniciará el 29 de enero, también desde las 11:00 horas.

En el material promocional se especifica que la preventa Banamex permitirá diferir el pago a 3 meses sin intereses, aplicable a tarjetas participantes, bajo las condiciones establecidas por la institución bancaria.

El regreso musical de Harry Styles en 2026

El anuncio de la gira coincide con el lanzamiento de nueva música por parte del artista británico. Harry Styles publicará el próximo viernes un nuevo sencillo titulado Aperture, el primero de su cuarto álbum de estudio, Kiss all the time. Disco, occasionally.

Según lo informado por la compañía Sony, el tema estará disponible para descarga a partir de la primera hora de este viernes. El álbum completo contará con doce canciones y su lanzamiento está programado para el 6 de marzo, con preventa ya disponible a nivel global.

El propio Styles había comenzado a dar señales de su regreso en semanas recientes, cuando aparecieron pósteres con la frase “We Belong Together”, mensaje que también utilizó para cerrar un video publicado en su canal de YouTube el 27 de diciembre, titulado Forever, forever, relacionado con su último concierto en Italia.

Harry Styles, de 31 años, consolidó su carrera como solista tras su salida de One Direction en 2016. Un año después lanzó su álbum debut Harry Styles, seguido por Fine Line en 2019 y Harry’s House en 2022.

Este último trabajo le otorgó tres premios Grammy, incluido el de Mejor álbum del año, reconocimiento que también obtuvo en los Brit Awards de la música británica. Desde entonces, el cantante mantuvo una actividad pública más limitada, lo que incrementó la expectativa en torno a su regreso discográfico y a una nueva gira mundial.

Con información de EFE.