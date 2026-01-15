‘Les dije que los iba a convencer’: Marcelo Ebrard asegura que ‘influyó’ para conciertos de BTS en México

Desde que BTS anunció conciertos en México, el ARMY cuenta las horas para conseguir un boleto de alguno de los tres shows que ofrecerá la banda… ¿Gracias a Marcelo Ebrard?

No es un secreto que al secretario de Ecomonía, Marcelo Ebrard, le gusta BTS y otros grupos de K-Pop, e incluso hace algunos años prometió traerlos a México.

Ahora, Ebrard Casaubón asegura que ‘cumplió’ su promesa y compartió en redes sociales un video en el que ‘negocia’ con Jin, uno de los integrantes de BTS.

“Oigan amigos #armybts siempre pensando en mi México y en ustedes. Les dedico este video”, escribió. En esta ocasión, el ARMY espera que también ‘gestione’ ciertas cosas, como la petición a Ocesa del fandom de BTS sobre precios justos e información clara.

BTS vendrá a México en 2026. (Fotoarte El Financiero/Shutterstock)

Marcelo Ebrard se reunió con BTS en Corea del Sur

Hace algunos meses, Marcelo Ebrard viajó a Corea del Sur entre octubre y noviembre pasados para representar a México en APEC 2025, pero no desaprovechó la oportunidad de ver a algunos grupos de K-Pop.

El secretario presumió su vista en primera fila de un show del rapero G-Dragon, integrante de Big Bang, aunque no es el único al que conoció, pues aprovechó para ‘apalabrar’ conciertos de BTS en México.

“Corea del Sur, noviembre de 2025. Les dije que los iba a convencer”, escribió Ebrard en un TikTok (y reel de Instagram) en el que aparece en el backstage de un concierto con Jin, integrante de BTS.

La plática de Marcelo Ebrard con Jin

En el clip, aparece el secretario mexicano de Economía dándole la mano al cantante de ‘Dynamite’, y le cuenta que nuestro país tiene una población amplia, para ‘convencerlo’ de visitar México.

“En nuestro país somos 130 millones”, le dice Marcelo al cantante, quien pregunta impresionado por la cifra. “Sí son un montón”, le agrega el político mexicano a su video, aunque esta expresión solo la hizo el joven cantante con su rostro.

“Esperando por ustedes”, asegura Marcelo Ebrard. “Ok, iremos a México”, menciona Jin. “Juramos que vamos el próximo año”, promete una joven que estaba en el backstage, a lo que Jin asentó.

Las veces que Marcelo Ebrard habló de traer a BTS a México

Esta no es la primera vez en la que el secretario de Economía compartió sus intenciones de invitar al grupo surcoreano a tocar en México.

La primera ocurrió en 2022, cuando hizo guiños sobre invitarlos a nuestro país en un video donde aparece saludando a los seguidores de BTS en México. “¿Y si los trae a México?”, escribió una usuaria en comentarios. Un emoji de rostro pensante dejó la posibilidad abierta en aquel entonces.

Un año después, cuando se anunció una pausa por el servicio militar de los integrantes de BTS, retomó la posibilidad de un concierto en México al regreso de la banda.

Marcelo Ebrard asistió a la Inmortals-Con 2023 en el municipio de Actopan, Hidalgo, y en otro video que circuló en redes sociales, aparece sosteniendo un cartel con la promesa de invitar al Bangtan a nuestro país en un futuro. “¿Cuándo los vamos a traer? En 2025, nada más que acaben su servicio militar o 2024… órale los traemos”, aseguró Marcelo Ebrard en aquel entonces.

Además, en múltiples ocasiones se mostró fiel seguidor de agrupaciones como BLACKPINK, concierto al que fue Ebrard con su esposa cuando las idols vinieron a México.