Conciertos de BTS en México: Paso a paso para confirmar que hiciste bien tu registro

Verifica tu registro para la preventa de BTS con unos sencillos pasos (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

El arranque de la preventa para los conciertos de BTS en México está cada vez más cerca y, los miles de fans que buscarán boletos, tienen que realizar un registro previo en la plataforma Weverse, aunque la venta sea mediante Ticketmaster.

Este paso es obligatorio para acceder a la ARMY Membership Presale, programada para el 22 y 23 de enero, y conseguir boletos para BTS en México antes de la venta al público en general.

Luego de adquirir la membresía oficial del grupo BTS y completar el formulario de inscripción, existe una forma de confirmar que tu solicitud quedó validada dentro del sistema oficial de la membresía y a continuación te contamos todos los detalles al respecto para que sepas si todo va de acuerdo al plan.

Boletos de BTS en México: ¿Dónde revisar si tu registro para la preventa ARMY fue exitoso?

¿Hiciste tu registro pero no recibiste un mensaje o notificación de que el registro se llevó a cabo de forma correcta? No te preocupes, esta verificación puede consultarse directamente desde el perfil de tu membresía en Weverse Shop, con la propia cuenta con la que realizaste el trámite.

Una vez dentro de tu perfil, debes ubicar el apartado “Solicitudes de eventos”, donde se almacenan todos los registros activos relacionados con preventas y experiencias oficiales.

Paso a paso para confirmar tu registro en Weverse para los boletos de BTS

Dentro del perfil de usuario de Weverse Shop, el proceso de verificación se puede realizar de la siguiente manera:

Ingresa a tu cuenta de Weverse Shop .

. Accede al perfil vinculado a tu ARMY Membership Global (la cual estará vigente para los conciertos en México, no la de Estados Unidos o Japón).

(la cual estará vigente para los conciertos en México, no la de Estados Unidos o Japón). Selecciona la sección “Solicitudes de eventos” .

. En el historial, localiza la solicitud correspondiente a BTS WORLD TOUR – Membership Presale.

Si el registro fue correcto, el sistema mostrará el estatus como “solicitud completada”, lo que confirma que podrás intentar acceder a la preventa en la fecha asignada.

¿Qué información debes revisar en tu solicitud?

Al abrir el detalle del registro, Weverse permite consultar datos clave que deben coincidir exactamente con los ingresados durante el proceso:

Número telefónico registrado

registrado Ciudad seleccionada para la preventa (en este caso, Ciudad de México )

para la preventa (en este caso, ) Información general de la ARMY Membership utilizada

Hay varias cuestiones a considerar: que tu correo electrónico coincida con el que está vinculado a Ticketmaster, que tengas la membresía adecuada (global), y que tengas disponible y a la mano el número de tu ARMY Membership.

Fechas clave de la preventa de BTS en Ciudad de México

Para México, las fechas oficiales quedan de la siguiente forma, en hora CDMX:

Preventa ARMY Membership:

Jueves 22 de enero de 2026, desde las 9:00 horas (fechas 7 y 9 de mayo)

Viernes 23 de enero de 2026, desde las 9:00 horas (fecha 10 de mayo)

Venta general:

Sábado 24 de enero de 2026, a partir de las 9:00 horas

Los conciertos se realizarán el 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, como parte del BTS World Tour, gira que marca el regreso del grupo a los escenarios tras varios años de pausa. Por el momento, no se han revelado los precios para ver a BTS en México.