Promoción del 2x1 en Cinépolis: Fechas, costos de los boletos, salas participantes y más

Estos son los detalles y restricciones de la promoción de Cinépolis. (Foto: IAGemini/Freepik)

Comenzó la temporada de premios, pero no nos referimos a la de los Golden Globes y los Premios Oscar 2026, en cambio, es la de Cinépolis, donde se ofrecen diferentes promociones.

Una de ellas, la más destacada de todas, es la de 2x1 en boletos para ver películas de la cartelera, donde destaca Avatar: Fuego y cenizas, Zootopia 2 o Bob Esponja: En búsqueda de los pantalones cuadrados.

Cabe destacar que la promo de la cadena de cines en México tiene algunas restricciones como que las entradas solo aplican para ciertos horarios de la cartelera.

'Avatar: Fuego y ceniza' se estrenó el 18 de diciembre en las diferentes salas de cine de México. (Foto: prensa.disneylatino.com)

¿Cuánto dura la promoción del 2x1 en Cinépolis?

La cadena Cinépolis anunció en sus redes sociales la primera promoción del año, la cual finaliza poco después de la entrega de los Premios Oscar 2026.

Las ofertas ya están disponibles desde este momento y están disponibles hasta el miércoles 18 de marzo.

¿Cómo es la promoción de Cinépolis?

La promoción de la cadena de cines de México ofrece boletos al 2x1 si los adquieres desde la taquilla o en la aplicación digital de Cinépolis, donde se agrega un cargo por servicio de $6 MXN por cada uno de los tickets adquiridos.

En el segundo caso, al seleccionar dos asientos de una sola función se habilita la promo en la página digital.

Las restricciones que tiene la “temporada de premios” es que solo es válida en ciertos horarios y en ciertas funciones, por tanto, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Aplica en funciones antes de las 5:00 p.m.

Únicamente es válida en salas con formato tradicional

No aplican salas 3D, 4DX, IMAX ni el formato VIP

Además, en la compra de cualquier producto de dulcería, sin importar el costo, se emite un cupón al azar para una entrada a precio especial o para distintas promociones en la compra de alimentos como frappés, helados o refrescos.

De acuerdo con los lineamientos de la promoción de Cinépolis, puede ser para las siguientes salas:

Sala Junior Cinépolis (solo asiento)

Macro XE

El costo de los boletos al 2x1 es de $100 MXN por ambos en promedio, en ocasiones llegan a costar $75 MXN por los dos, pero depende del establecimiento.

¿Cuáles son las películas que están en cartelera para la promoción de Cinépolis?

En la cartelera de cines de México que va de enero a marzo, existen diferentes opciones para disfrutar en la pantalla grande, desde películas de terror, aventuras, drama y animadas.

Una de las principales es Extermino: El templo de huesos, que se ambienta en un mundo postapocalíptico donde un virus ocasionó que la mayoría de los humanos se volviera tan violento que perdió todo rastro de humanidad y atacara a todo ser vivo.

Estas son las películas en la cartelera de Cinépolis y algunos de los próximos estrenos que se lanzan cuando todavía está activa la promo de la temporada de premios: