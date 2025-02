¿Puedes meter comida a Cinemex o a Cinépolis? Profeco aclara noticias falsas

Se cancela la pizza: Profeco publicó un comunicado donde desconoció la emisión de un listado que tenía su logotipo donde se mencionaron los alimentos y bebidas con los cuales supuestamente puedes disfrutar tu película en las salas de cine.

En la red social X se viralizó una imagen con el logo de la Procuraduría Federal del Consumidor donde aparecen alimentos como hamburguesas, nuggets de pollo, chocolates, café, sushi y sándwiches en una lista de alimentos y bebidas presuntamente permitidos para disfrutar de una ‘peli’.

Sin embargo, la Profeco compartió un comunicado donde asegura que esa lista no es real y no fue publicada por ellos.

Esta es la lista de alimentos y bebidas que presuntamente puedes ingresar a los cines, la cual se difundió en redes sociales. (Foto: Captura X)

“La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informa que es falsa la información que está circulando en redes sociales y en algunos medios de información sobre una supuesta lista de alimentos que se pueden ingresar a los cines. La institución en ningún momento publicó o difundió, a través de sus canales de comunicación oficiales, una supuesta lista de alimentos permitidos para ingresar a estos sitios”, se lee en el comunicado emitido este domingo.

¿Puedo entrar al cine con comida?

¿Entonces puedo entrar al cine con comida comprada en otro establecimiento? La Profeco precisó que si las cadenas de cines en México no permiten la entrada con alimentos y bebidas externas al establecimiento de entretenimiento, entonces el usuario debe cumplir con esta regla:

“Si en el contrato de adhesión o en las condiciones está que no puedes ingresar con alimentos, tienes que cumplir con ese contrato, si no, finalmente, no vayas a ese cine, ve algún otro que no tenga esta limitación”, se lee en el documento compartido por la dependencia.

Sin embargo, precisó que es ilegal obligarte a abrir mochilas o bolsas para saber si traes algún tipo de alimento.

“Revisar mochilas, es ilegal; pedirle que enseñe el contenido de la mochila o del bulto o el paquete pactado a voluntad, está bien, sí se puede hacer, pero de ningún motivo obligar al consumidor a hacerlo”, indicó el comunicado de la dependencia gubernamental.

No obstante, los consumidores no están obligados a comprar ningún producto (comestible o promocional) dentro del cine para poder ingresar a ver la película.

“Las personas consumidoras pueden decidir si compran o no alimentos en el establecimiento al que acuden. Sin embargo, al momento de adquirir un boleto, están aceptando los términos y condiciones establecidos en el contrato de los proveedores”, compartió la Profeco en el mismo comunicado.

Profeco desmintió la lista de alimentos y bebidas que puedes ingresar al cine (Foto: X @profeco)

¿Qué alimentos presuntamente podías ingresar a las salas de cine?

Profeco desmintió la imagen que difundieron en redes sociales donde se mencionó que podías ingresar con alimentos y bebidas a las salas de cine en México, ¿pero qué estaba en esa lista?