‘Stray Kids: The dominATE Experience’ en cines de México: Fechas, costo de boletos y lo que debes saber

Stray Kids llega a cines de México en febrero: todo lo que debes saber de ‘The dominATE Experience’.

‘¿Fuiste a algunos de sus conciertos?’, es la pregunta que hace Stray Kids, quienes este 2026 estrenan una película documental de la gira musical más reciente que realizaron, llamada The dominANT Experience, que llegará a cines de México.

La última vez que vino Stray Kids a México fue en 2025 con su gira internacional Dominate World Tour, la cual incluyó diferentes países de América. Y precisamente, sobre esta ronda de conciertos será el documental.

En días pasados, Universal Studios lanzó el tráiler que se proyectará en diversos cines de México a partir de febrero, para quienes revivir o conocer más a fondo los detalles de esta última gira de la agrupación de K-Pop.

Stray Kids en cines: ¿A partir de cuándo se presenta y dónde?

En caso de que quieras vivir la magia de Stray Kids en el escenario, anota la fecha: a partir del 5 de febrero estará disponible en diversas salas de cine en México.

Cadenas de cine como Cinemex y Cinépolis ya anunciaron ‘con bombos y tarolas’ las proyecciones especiales de sus funciones, aunque se desconoce si estará disponible en todos sus complejos.

Lo que sí mencionaron es que estará disponible en distintos formatos: desde salas tradicionales hasta las más amplias. Te recomendamos estar atento a tu cine más cercano para conocer horarios y fechas específicas.

Preventa de boletos para ‘Stray Kids: The dominANT Experience’

Cinemex anunció que la preventa para estas funciones especiales está disponible a partir del 9 de enero y hasta agotar existencias, por lo que es posible adquirir tus entradas con anticipación.

Se puede adquirir en el sitio oficial de Cinemex o a través de la aplicación, y el costo aproximado por persona es de 150 hasta 350 pesos, dependiendo el tipo de sala y ubicación de tu cine.

‘The dominANT Experience’: ¿De qué trata la película de Stray Kids?

El tráiler de la película documental de la banda de Kpop muestra algunos de los momentos más emocionantes de su concierto en el So-Fi Stadium de Los Angeles, California, donde se presentaron ante más de 50 mil personas.

Además, cuenta con fragmentos de entrevistas especiales a los integrantes de la agrupación como Felix, quien lidió con su hernia de disco y una fractura de brazo por un accidente automovilístico a la par que giraba con sus compañeros de la banda.

“En tiempos como este, en que hay mucha oscuridad, hago lo mejor que puedo para ser la luz para los demás”, expresa el rapero en su intervención.

Este documental también cuenta con fragmentos de lo que se vive tras bambalinas del escenario, en el backstage, y todo lo que implica preparar un concierto: desde el trabajo del staff, los ensayos y más situaciones que, en ocasiones, se viven de forma inesperada.

Gira internacional ‘DominATE World Tour’ de Stray Kids y su visita a México

La gira mundial dominATE World Tour de Stray Kids se consolidó como una de las más ambiciosas de su carrera, recorriendo gran parte de América, Europa y Asia.

Para México, la gira dominATE tuvo una parada especial en la Ciudad de México, donde Stray Kids ofreció dos conciertos los días 12 y 13 de abril de 2025 en el Estadio GNP Seguros tras agotar boletos rápidamente gracias al entusiasmo de las ‘Stays’ mexicanas.

Estos shows incluyeron una espectacular producción, efectos visuales y una conexión intensa con el público local, consolidando aún más su presencia en el país.

Este evento masivo y sold out convirtió la visita a México en uno de los momentos más celebrados de la gira, destacando la creciente popularidad de Stray Kids en Latinoamérica.