¿A qué hora se estrena la temporada 3 de ‘Jujutsu Kaisen’ y dónde ver?

La temporada 3 de Jujutsu Kaisen se estrena el jueves 8 de enero de 2026. (Fotos: IA Gemini / Crunchyroll).

La cuenta regresiva para el regreso de Yuji Itadori ya terminó. Tras el cierre del arco del Incidente de Shibuya y el estreno de la película recopilatoria Ejecución, al fin se estrena la temporada 3 de Jujutsu Kaisen, uno de los animes más esperados de 2026.

Para los seguidores que han recorrido el camino desde el Incidente de Shibuya, el estreno de Jujutsu Kaisen 3 marca el inicio de una nueva fase en la historia de Yuji Itadori, ahora en un escenario donde las reglas cambian, los hechiceros se enfrentan entre sí y la línea entre maldición y humano vuelve a desdibujarse.

La nueva entrega adapta el arco conocido como The Culling Game o Juego del Sacrificio, pieza clave dentro del manga creado por Gege Akutami.

Yuji Itadori, un joven aparentemente común, se convierte en hechicero al albergar en su interior a Ryomen Sukuna, iniciando una lucha contra las maldiciones desde la Escuela Técnica de Jujutsu de Tokio. (Foto: Shutterstock).

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de Jujutsu Kaisen? Fecha y hora oficial

De acuerdo con información oficial de Crunchyroll, la temporada 3 de Jujutsu Kaisen se estrena el jueves 8 de enero de 2026, con los primeros dos capítulos. En México el horario de estreno es a las 11:00 a.m. (tiempo central):

11:00 horas : México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua

: México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 12:00 horas : Colombia, Ecuador, Panamá, Perú

: Colombia, Ecuador, Panamá, Perú 13:00 horas : Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela

: Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela 14:00 horas : Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay

: Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay 18:00 horas: España

¿Dónde ver la temporada 3 de ‘Jujutsu Kaisen’ en México y Latinoamérica?

La temporada 3 de Jujutsu Kaisen se puede ver de manera exclusiva en Crunchyroll, servicio que también aloja las dos temporadas previas del anime y la película Jujutsu Kaisen 0.

Según la plataforma, el estreno forma parte de su Temporada Anime de Invierno 2026, por lo que los episodios se integran a su calendario regular de lanzamientos semanales.

El estreno está disponible en América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI, India y el Sudeste Asiático.

¿De qué trata la temporada 3 de Jujutsu Kaisen? El arco del Juego del sacrificio

La tercera temporada adapta el arco The Culling Game, que se desarrolla después de la destrucción de Shibuya. Según la sinopsis oficial, la historia se sitúa en un mundo alterado por un velo que cayó sobre la ciudad y por la transformación de varias colonias en zonas dominadas por maldiciones.

Yuji Itadori continúa como el recipiente de Ryomen Sukuna, mientras los hechiceros enfrentan un nuevo sistema de combate donde los participantes deben acumular puntos, seguir reglas específicas y sobrevivir dentro de un juego impuesto por fuerzas externas. En este contexto, regresan personajes clave y se integran nuevos jugadores con habilidades despertadas tras los sucesos del arco anterior.

Personajes de ‘Jujutsu Kaisen’ 3

La temporada 3 incorpora nuevos personajes de Jujutsu Kaisen al elenco, el cual se conforma por:

Yuji Itadori – Junya Enoki

– Junya Enoki Megumi Fushiguro – Yuma Uchida

– Yuma Uchida Maki Zen’in – Mikako Komatsu

– Mikako Komatsu Yuta Okkotsu – Megumi Ogata

– Megumi Ogata Choso – Daisuke Namikawa

– Daisuke Namikawa Yuki Tsukumo – Noriko Hidaka

– Noriko Hidaka Master Tengen – Yoshiko Sakakibara

– Yoshiko Sakakibara Kinji Hakari – Kazuya Nakai

– Kazuya Nakai Kirara Hoshi – Yuki Sakakihara

– Yuki Sakakihara Naoya Zen’in – Koji Yusa

– Koji Yusa Hiromi Higuruma – Tomokazu Sugita

– Tomokazu Sugita Fumihiko Takaba – Satoshi Tsuruoka

– Satoshi Tsuruoka Reggie Star – Yutaka Aoyama

– Yutaka Aoyama Kogane – Neeko

Estudiantes del Colegio Técnico de Magia Metropolitana de Tokio en el anime 'Jujutsu Kaisen'; entre ellos se encuentran Megumi, Itadori y Nobara. (Crunchyroll)

El equipo principal está conformado por:

Creador original: Gege Akutami

Gege Akutami Dirección: Shota Goshozono

Shota Goshozono Composición de la serie: Hiroshi Seko

Hiroshi Seko Diseño de personajes: Hiromi Niwa y Yosuke Yajima

Hiromi Niwa y Yosuke Yajima Música: Yoshimasa Terui

Yoshimasa Terui Producción de animación: MAPPA

El tema de apertura está interpretado por King Gnu, con la canción titulada ‘AIZO’.

Orden para ver Jujutsu Kaisen antes del estreno

Para quienes buscan llegar al estreno sin perder referencias clave, este es el orden de visualización:

Jujutsu Kaisen – Temporada 1 Jujutsu Kaisen 0 (película) Jujutsu Kaisen – Temporada 2: Arco Inventario Oculto / Muerte Prematura, Arco del Incidente de Shibuya Jujutsu Kaisen: Ejecución Jujutsu Kaisen – Temporada 3

Este recorrido permite entender el contexto narrativo que desemboca en el Juego del sacrificio, eje central de la nueva temporada.