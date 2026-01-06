Se expande el dominio: ¿Cuáles son los nuevos personajes de la temporada 3 de ‘Jujutsu Kaisen’?

La tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen' presenta nuevos personajes en el arco 'Juego del sacrificio'. (Foto: Crunchyroll)

Es momento de expandir el dominio: La tercera temporada de Jujutsu Kaisen está próxima a estrenarse y en la trama se presentan nuevos personajes que se unen a la aventura de Satoru Gojo y Yuji Itadori.

Los episodios adaptan el Juego del sacrificio (The culling game), arco que comienza tras los sucesos ocurridos en la película Ejecución.

El manga creado de Gege Akutami ya se estrenó en Japón y ahora estamos a nada de que la temporada 3 de Jujutsu Kaisen esté disponible en México con un doblaje al español latino.

Nuevos personajes se unen a 'Jujutsu Kaisen' en la tercera temporada del anime. (Foto: Crunchyroll) (Crunchyroll Latam)

¿Quiénes son los nuevos personajes de ‘Jujutsu Kaisen’?

El próximo arco del anime no solo trae maldiciones, combates y momentos que dejan a sus fans ‘al filo del asiento’, también nuevos personajes.

Algunos de ellos aparecen para cambiar el destino del Clan Zenin en Jujutsu Kaisen, otros para apoyarlos en este nuevo reto llamado Juego del sacrificio. Estos son los nuevos rostros que vemos en la temporada 3 del anime, confirmados por la empresa Crunchyroll:

Kinji Hakari

Kinji Hakari es un estudiante que va en el tercer grado de la Escuela de Hechicería de Tokio y que en sus ‘ratos libres’ dirige un club de lucha nombrado Gachinko.

En esta especie de El club de la pelea, los hechiceros se enfrentan entre ellos de manera ilegal a cambio de dinero, este es uno de los motivos por los cuales es suspendido del colegio.

Hakari es reconocido como uno de los personajes más fuertes e inclusive Gojo creía que podía rivalizar con él como el más poderoso.

Kinji Hakari en la temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen'. (Foto: Crunchyroll)

Kirara Hoshi

Kirara Hoshi es muy cercana a Kinji Hakari, con quien comparte en tercer grado de la escuela de hechicería, además que es su asistente y “mano derecha”.

Ella es completamente leal a Hakari y tiene diferentes técnicas que la colocan como un personaje a destacar.

Kirara Hoshi en la temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen'. (Foto: Crunchyroll)

Hiromi Higuruma

No todos los personajes de Jujutsu Kaisen 3 desarrollaron habilidades gracias a su talento, otros los adquieren luego de la destrucción de Shibuya.

Entre ellos está Hiromi Higuruma, un abogado que entra en el Juego del sacrificio con su “energía maldita”. Él enfrenta a sus rivales de una manera que parece están en un “juicio mortal”.

Hiromi Higuruma en la temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen'. (Foto: Crunchyroll)

Fumihiko Takaba

Fuhimiko takaba es otro personaje que adquirió sus poderes de pronto, pero a diferencia de Higuruma se lo toma con humor, pues es un comediante.

La técnica que muestra es algo caótica, pues tiene una forma muy “peculiar” de combatir y que lo hace impredecible.

Fumihiko Takaba en la temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen'. (Foto: Crunchyroll)

Kogane

Kogane llega como uno de los personajes principales de la nueva temporada de Jujutsu Kaisen, pues sin este pequeño dispositivo no sería posible el Juego del Sacrificio.

Los combatientes reciben uno y es a través de este que pueden consultar las reglas, ver las puntuaciones del torneo, conocer cuando consiguen puntos, además de quejarse, proponer o negociar nuevas ideas.

Los Kogane son pequeños, con cabezas en forma de calaveras, pero aunque son una especie de dispositivo, cuentan con una personalidad propia.

Kogane en la temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen'. (Foto: Crunchyroll)

¿Cuándo y dónde ver los nuevos capítulos de ‘Jujutsu Kaisen’?

La nueva temporada del anime Jujutsu Kaisen se estrena el jueves 8 de enero con dos capítulos que empiezan tras el final de la película Ejecución.

Los episodios se lanzan en la plataforma de streaming Crunchyroll a partir de las 11:00 a.m. del tiempo del centro de México.