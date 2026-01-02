Estreno de la temporada 3 de ‘Jujutsu Kaisen’: Nuevos personajes, horario, transmisión y más del anime

Estos son los detalles del estreno de la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen'. (Foto: Crunchyroll/IAGemini)

¡Regresan las maldiciones! El estreno de la temporada 3 de Jujutsu Kaisen está ‘a la vuelta de la esquina’, un arco donde se adapta el Juego del sacrificio (’The Culling Game’).

Los hechiceros Satoru Gojo, Yuji Itadori y más vuelven para los nuevos capítulos del anime, los cuales narran la historia luego de la película Ejecución, que se pudo disfrutar en los cines de México.

La tercera temporada de Jujutsu Kaisen ya se estrenó en Japón, pero ahora llega a América Latina con un doblaje al español, aunque también puedes disfrutarla en japonés, su idioma original.

¿De qué trata la tercera temporada de ‘Jujutsu Kaisen’?

Los nuevos episodios del anime se basan en el arco The Culling Game del manga creado por Gege Akutami.

La trama comienza en un completo caos luego de la destrucción de Shibuya y con los practicantes de la hechicería en crisis.

Los protagonistas entran en el Juego del sacrificio, donde existe una delgada línea entre los héroes y los villanos de la historia.

Cada uno de ellos cuenta con un objetivo diferente: Justicia, poder o solamente sobrevivir, mientras trabajan en equipo para combinar sus poderes para derrotar a las maldiciones.

'Jujutsu Kaisen' estrenará su tercera temporada en enero de 2026. (Foto: Crunchyroll) (Crunchyroll | X: @animejujutsu)

Además, una de las peleas más destacadas del anime es entre el protagonista Yuji Itadir luego de que Yuta Okkotsu lo busca para confrontarlo de una vez por todas.

La sinopsis oficial de Jujutsu Kaisen, compartido por Crunchyroll, menciona lo siguiente: “Un velo desciende sobre la ciudad de Shibuya en medio de las multitudes y atrapan a miles de civiles en su interior, después, diez colonias en todo Japón se transforman en guaridas de maldiciones, en un plan orquestado, es momento de que comience el Juego del Sacrificio”.

¿Cuándo y a qué hora se estrenan los nuevos capítulos de ‘Jujutsu Kaisen’?

La empresa Crunchyroll confirmó la fecha de estreno de Jujutsu Kaisen 3 para el jueves 8 de enero de 2026.

De acuerdo con información oficial, se van a lanzar dos episodios de manera consecutiva como un especial de aproximadamente una hora de duración.

Los nuevos capítulos del anime van a estar disponibles a partir de las 7:00 a.m. del tiempo del centro de México (9:00 a.m. del PT).

Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki y Yuji Itadori de la escuela de hechicería son de los protagonistas de 'Jujutsu Kaisen'. (Foto: Crunchyroll) (Crunchyroll Latam)

¿Dónde ver los episodios de ‘Jujutsu Kaisen’?

La tercera temporada de Jujutsu Kaisen se estrena de manera exclusiva en Crunchyroll para América Latina.

El anime dispone actualmente de dos temporadas y una película, y para comprender la historia en el orden correcto es importante seguir una secuencia específica al momento de verla.

Jujutsu Kaisen – Temporada 1: Con 24 capítulos que presentan el mundo de los hechiceros, las maldiciones y los personajes principales, sentando las bases del conflicto central de la serie.

Con que presentan el mundo de los hechiceros, las maldiciones y los personajes principales, sentando las bases del conflicto central de la serie. Jujutsu Kaisen 0: La película : Este largometraje funciona como una precuela, ya que desarrolla sucesos anteriores a la serie principal. La trama se enfoca en Yuta Okkotsu y su vínculo con Rika , además de mostrar a Satoru Gojo en su rol como mentor.

Este largometraje funciona como una precuela, ya que desarrolla sucesos anteriores a la serie principal. La trama se enfoca en y su vínculo con , además de mostrar a en su rol como mentor. Jujutsu Kaisen – Temporada 2: La segunda entrega arranca con el arco que profundiza en el pasado de Gojo Satoru y avanza hacia los acontecimientos clave del Arco de Shibuya, uno de los más relevantes de la franquicia.

Las temporadas y la película están disponibles de forma completa en Crunchyroll, plataforma que requiere una suscripción de pago. No obstante, otros servicios cuentan con parte del catálogo:

Netflix: Temporada 1 (24 episodios).

Temporada 1 (24 episodios). HBO Max: Temporada 1 completa y la película Jujutsu Kaisen 0 .

Temporada 1 completa y la película . Amazon Prime Video: Temporada 1 (24 episodios).

¿Quiénes son los nuevos personajes de la tercera temporada de ‘Jujutsu Kaisen’?

La temporada 3 del anime Jujutsu Kaisen no solo regresa con los mismos personajes de siempre, también presenta algunos nuevos que cobran relevancia en el desarrollo de la historia y son los siguientes: