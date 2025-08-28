¿De qué trata ‘Mimojuro’ el nuevo manga de Gege Akutami, quien escribió Jujutsu Kaisen?

Gege Akutami, mangaka que se dibuja como un gato, publicará un nuevo anime tras el éxito de 'Jujutsu Kaisen'.

¿Te has preguntado de qué trata Mimojuro, el nuevo manga de Gege Akutami? Tras el éxito que ha tenido el anime de Jujutsu Kaisen, Akutami regresa con una nueva propuesta que promete captar la atención de fans del manga.

La expectativa sobre el nuevo trabajo de Akutami es alta, y con su lanzamiento programado septiembre, muchos se preguntan qué innovaciones y sorpresas traerá este nuevo manga.

A esto se suma la intriga sobre el nuevo anuncio relacionado con la temporada tres de Jujutsu Kaisen, pues se esperan noticias de la serie el 31 de agosto.

Fans de Jujutsu Kaisen están en espera de nuevas noticias sobre la temporada 3. (Crunchyroll)

¿Qué animes ha creado Gege Akutami?

Gege Akutami saltó a la fama por la historia de Jujutsu Kaisen (JJK), protagonizada por sus personajes Yuji Itadori, Satoru Gojo y otros hechiceros. No obstante, ese no ha sido su único trabajo y en septiembre lanzará un nuevo manga.

Previamente, Akutami debutó como mangaka (creador de manga) en 2014. Trabajó en algunas obras cortas, como Kamishiro Sōsa y No.9.

Ahora, Akutami publicará el manga titulado como Mimojuro, del género shonen (para jóvenes varones), a partir del 8 de septiembre de 2025.

¿Qué es ‘Mimojuro’ y quién está detrás de su creación?

Mimojuro es el título del nuevo manga que será publicado en la prestigiosa Weekly Shonen Jump, la misma revista donde se publicaba Jujutsu Kaisen.

De acuerdo con The New Yorker, Weekly Shonen Jump se convirtió en la editorial de manga más poderosa; esta ha sido editora de mangas tan populares como Naruto, One Piece, Kaiju No. 8, JoJo’s Bizarre Adventure y Sakamoto Days, entre otros.

La historia de Mimojuro estará escrita por Gege Akutami, conocido por su estilo de entrelazar acción con elementos sobrenaturales. Sin embargo, a diferencia de su obra anterior, Akutami solo se encargará del guion, dejando el arte en manos de Yuji Iwasaki, un artista con experiencia en la Shonen Jump, famoso por su trabajo en Cipher Academy. También participó en la ilustración del manga Shonen Ho no Koro.

Detalles sobre la publicación de ‘Mimojuro’

La publicación de Mimojuro comenzará con el número 41 de la Weekly Shonen Jump, programada para el 8 de septiembre de 2025.

A pesar de que se ha confirmado será una serie de corta duración, los detalles específicos sobre el número de capítulos de Mimojuro y la trama aún son un misterio.

Cuentas de fans del anime y medios especializados en manga han publicado una imagen de la posible portada de Mimojuro, pero nada ha sido revelado todavía por Akutami.

¿Qué podemos esperar de ‘Mimojuro’?

Aunque los detalles sobre la trama de Mimojuro todavía no han sido revelados, las expectativas son altas debido al éxito previo del anime de Jujutsu Kaisen.

Con el cambio en el equipo creativo, los lectores están intrigados por cómo la colaboración entre Akutami e Iwasaki influirá en el desarrollo de la historia y el estilo visual del manga. La combinación de la narrativa oscura y enigmática de Akutami con el estilo artístico de Iwasaki podría resultar en una experiencia única para los lectores.

Después de la exitosa pero agotadora serie de Jujutsu Kaisen, que concluyó con un final impactante, Gege Akutami se tomó un descanso. Durante el cierre de JJK, el autor enfrentó problemas de salud y una intensa carga de trabajo, lo que lo llevó a replantearse su enfoque en la creación de manga. Mimojuro podría representar una nueva etapa en su carrera, permitiéndole explorar nuevos temas y estilos narrativos.

Con Mimojuro, Gege Akutami tiene la oportunidad de experimentar con nuevas ideas: la serie podría servir como un puente hacia nuevos proyectos más ambiciosos, permitiendo a Akutami establecerse como un autor versátil que no se limita a un solo estilo o temática.

¿Quién es Gege Akutami, autor de Jujutsu Kaisen?

Gege Akutami es el seudónimo de la persona autora del manga de Jujutsu Kaisen. Hay muy poca información sobre la verdadera identidad de Akutami, aunque se sabe que nació el 26 de febrero de 1992 en Japón, en la prefectura de Iwate, y que se crio en Sendai, Miyagi.

Akutami ha mantenido su identidada como anónima e incluso ha habido dudas sobre si es un hombre o una mujer, pues en ocasiones ha sido referido con pronombres masculinos o femeninos.

Al igual que Gege Akutami, otros mangakas han mantenido un gran secreto sobre su propia identidad, un ejemplo de ello son Eiichiro Oda, de One Piece, y Tsugumi Ohba, de Death Note.

Por ahora, Gege se identifica con la caricatura de un gato blanco que tiene un solo ojo.

Gege Akutami, quien escribió el manga de No.9, se representa con un dibujo de un gato. (Especial)

¿Cuándo sale la temporada 3 de ‘Jujutsu Kaisen’?

Jujutsu Kaisen cuenta actualmente con dos temporadas, disponibles en Crunchyroll, así como con una película: Jujutsu Kaisen 0, que da un vistazo al pasado del maestro Gojo Satoru y su grupo de alumnos, entre quienes se encuentra Maki Zenin, Panda y Toge Inumaki.

Además, apenas en julio, se estrenó a nivel mundial la película Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory, que recopila los primeros episodios de la segunda temporada, donde se cuenta más sobre la relación entre Gojo y Geto Suguru como estudiantes.

Ahora, se espera que haya nuevas noticias sobre la temporada tres del anime el próximo 31 de agosto de 2025.