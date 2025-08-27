¿Habrá parte 2 de ‘KPop Demon Hunters’? Esto sabemos de la secuela de la película más exitosa de Netflix

¡Triunfaron los demonios! Además de Demon Slayer: Castillo infinito, otra película sobre cazadores de estas criaturas están rompiendo récords: la película KPop Demon Hunters se convirtió en la más exitosa en la historia de Netflix y todo apunta a que viene la secuela.

KPop Demon Hunters se estrenó el 20 de junio de 2025 y se consolidó en un fenómeno global con 236 millones de visualizaciones, cifra con la que superó a producciones de Hollywood como Red Notice.

“El musical animado se convirtió oficialmente en la película más popular de Netflix de todos los tiempos en la lista de películas en inglés más populares, con 236 millones de visualizaciones”, indicó Netflix en un comunicado.

Además, el estreno de una versión sing-along en más de 1,700 salas de cine en Norteamérica lideró la taquilla en agosto con ingresos cercanos a los 18 millones de dólares, desbancó a otras fórmulas ganadoras como Weapons (La hora de la desaparición) y Freakier Friday.

¿Netflix planea continuación de ‘KPop Demon Hunters’?

Aunque todavía no hay un anuncio oficial, medios como Variety y The Hollywood Reporter confirmaron que Netflix y Sony Pictures están en conversaciones para producir la secuela.

Maggie Kang, codirectora de la película, dijo a Variety que buscan la continuación de la historia más allá de Rumi (vocalista de Huntr/x):

“Hemos creado muchas historias potenciales. Obviamente, hay muchas preguntas sin respuesta y áreas que no se exploran, y tuvimos que hacerlo porque no se puede contar toda la película en 85 minutos. Esta era la historia de Rumi, y tenemos historias de Zoey y Mira, que de hecho incluimos en la película, pero ésta la rechazó. No era la película para esas historias”, detalló Kang.

KPop Demon Hunters se conviritió en la producción original de Netflix más vista en la historia de la plataforma. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock / Netflix)

En tanto, fuentes de Sony dijeron a The Hollywood Reporter que la empresa tuvo conversaciones preliminares con los directores del filme, aunque aún no hay acuerdo. Por ahora, primero se busca resolver un trato con Netflix.

“Es importante destacar que Netflix no puede hacer una secuela sin Sony, y Sony no puede hacer una secuela sin Netflix”, dice dicho medio estadounidense.

¿De qué trata ‘KPop Demon Hunters’?

La cinta combina el K-pop con acción y fantasía en una historia que sigue a Rumi, Mira y Zoey, integrantes de la ficticia banda Huntr/x, que en secreto son cazadoras de demonios. Su misión: proteger a sus fans de un grupo rival de ídolos poseídos por fuerzas sobrenaturales.

El filme dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans ha sido celebrado por su animación vibrante, su historia original y, sobre todo, por su banda sonora.

El tema principal ‘Golden’ alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100, hicieron a Huntr/x en el primer grupo femenino en lograrlo desde Destiny’s Child en 2001. Además, cuatro canciones del soundtrack ingresaron simultáneamente al Top 10, algo nunca antes visto, según Variety.

El éxito de la película ha trascendido la pantalla:

Con 236 millones de visualizaciones , es el título más visto en la historia de Netflix en inglés ( Netflix, 26 de agosto de 2025 ).

, es el en inglés ( ). La canción Golden superó los 100 millones de reproducciones semanales en todo el mundo , consolidándose como un himno global (Billboard).

superó los , consolidándose como un himno global (Billboard). La versión sing-along en cines agotó funciones, demostrando que la película puede triunfar tanto en streaming como en taquilla.

en cines agotó funciones, demostrando que la película puede triunfar tanto en streaming como en taquilla. Netflix ya prepara experiencias inmersivas en tiendas físicas en Estados Unidos con temáticas de KPop Demon Hunters, como reveló Variety.

Personajes y elenco de KPop Demon Hunters

Los personajes principales son:

Rumi (Arden Cho): la carismática líder y vocalista.

(Arden Cho): la carismática líder y vocalista. Mira (May Hong): la bailarina disciplinada y estratégica.

(May Hong): la bailarina disciplinada y estratégica. Zoey (Ji-young Yoo): la integrante más misteriosa del grupo.

La química del trío y su doble vida entre la música y la caza de demonios son el corazón de la historia. De confirmarse la secuela, es casi seguro que volverán estas tres protagonistas, con un desarrollo más profundo de sus pasados y motivaciones.