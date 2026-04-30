Innovación más allá de la tecnología

Hablar de innovación va de la mano de la tecnología. Cada año la revista Fast Company publica un ranking de las 50 empresas más innovadoras del mundo, y no es sorpresa ver a Google en el número uno. Empresas como Nvidia y Anthropic figuran entre los primeros lugares de esta lista. Pero tan solo unos lugares más abajo encontramos Unwell y Rimas Entertainment, empresas de publicidad y desarrollo musical.

Unwell es la empresa creada por Alex Cooper, quien durante los últimos siete años creó el podcast Call her Daddy, que es conocido como el podcast más escuchado en Spotify. Alex alcanzó el récord de la podcaster femenina mejor pagada con un contrato de 60 millones de dólares, sólo detrás de Joe Rogan. Call her Daddy es el podcast con más seguidores en Spotify, conducido por una mujer, lo que inició como contenido de relaciones, sexo y consejos para mujeres, evolucionó a conversaciones sobre salud mental, la realidad del mundo de las citas y entrevistas con las celebridades más relevantes del momento. Alex tomó un formato que estaba dominado por hombres y lo convirtió en un producto súper lucrativo para un público femenino en busca de contenido con el que pudieran conectar.

Rimas Entertainment es una compañía de entretenimiento independiente y sello discográfico que lanzó a Bad Bunny. Rimas ahora representa al artista y se encarga de promover el reguetón y el trap latino a nivel mundial, además ha creado Rimas Publishing y Rimas Sport, incursionando en otros sectores de las empresas creativas.

Estas empresas no son empresas de tecnología, son empresas creativas reconocidas por su innovación en el desarrollo de nuevos productos y servicios que conectan con nuevas audiencias. Estas audiencias, por lo general, son desatendidas por las empresas líderes del sector y, muchas veces, ridiculizadas por la corriente dominante. Otros ejemplos fueron las críticas a Taylor Swift o Wicked, con cuestionamientos sobre cómo una rubia o unas brujas podrían tener éxito en los negocios y no solo tuvieron éxito: las canciones de Taylor Swift siguen rompiendo récords y la historia de las brujas mejores amigas ha sido la adaptación musical de Broadway con más éxito llevada al cine.

Las ideas creativas bien ejecutadas siguen siendo un gran necio. En México tenemos el ejemplo de Mentiras, La Serie, adaptada de Mentiras: El Musical, y más aún considerando todas las adaptaciones que ha tenido. Es un producto que apela a la nostalgia de la música de los 80, con una gran ejecución creativa que además también ha capitalizado atendiendo a una audiencia de mujeres, LGTB y Generación X.

La verdadera innovación no siempre nace de la tecnología, sino de la capacidad de entender lo que otras personas no toman en cuenta. En un mercado saturado de soluciones digitales, las ideas creativas que conectan emocionalmente con audiencias específicas se convierten en activos poderosos. Ahí es donde los negocios encuentran no solo crecimiento, sino también relevancia a largo plazo.