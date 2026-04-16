El mezcal: tradición ancestral a fenómeno global premium

En sus orígenes, el mezcal era una bebida consumida en ritos y ceremonias por los pueblos indígenas mesoamericanos. Durante la colonia, se convirtió en una bebida popular entre obreros y campesinos, quienes lo utilizaban para aguantar largas jornadas de trabajo, ya que se consideraba un alcohol de baja calidad. Hoy, el mezcal es una bebida premium, y el mercado mundial del mezcal superó los mil millones de dólares en 2024; se estima que superará los dos mil millones de dólares para 2030.

El mezcal pasó por un rebranding exitosísimo, que cambió la percepción del destilado y los hábitos de consumo de quienes lo beben. Como muchas industrias, la del mezcal fue dominada tradicionalmente por hombres, y cada vez más las mujeres desempeñan un papel importante, desde maestras mezcaleras hasta propietarias de marcas y líderes del sector.

Los cambios en el consumo también están siendo impulsados en gran parte por las mujeres, con cinco características que están redefiniendo el valor del destilado.

Primero, la premiumización: los consumidores de mezcal buscan calidad y aceptan pagar un precio más alto por mezcales artesanales y de agave silvestre. Los análisis de mercado muestran que la apreciación por las diferentes variedades de mezcal está creciendo.

El segundo es el auge en la coctelería: el perfil y sabor únicos del mezcal lo han convertido en una bebida distintiva y de alta demanda, tanto en México como en el extranjero. Los cócteles con mezcal se han convertido en una de las opciones favoritas de las consumidoras, que aprecian su complejidad y sabor ahumado. Además, los bartenders y mixólogos se han inspirado en este destilado para crear nuevas versiones de cócteles tradicionales.

El tercero es el alcance global: países como Estados Unidos, Japón y Australia consumen y demandan cada vez más mezcal. Europa se ha convertido en uno de los grandes mercados, y en el Reino Unido el mezcal ya se pide incluso en los pubs. Marcas como Mezcal Reina lideran las tendencias de consumo, no solo con sus botellas de mezcal, sino también con una bebida completamente nueva para el mercado británico: una paloma de mezcal en lata, lista para tomar, con un diseño y branding elegante y atractivo.

El cuarto es el reconocimiento de la tradición: hoy el cliente valora el origen oaxaqueño del producto y su carácter artesanal. El consumidor que sabe de mezcal aprecia la diferencia entre un mezcal espadín, un tobalá y un arroqueño. Mezcal Reina ha entendido la importancia de ofrecer diferentes productos.

El quinto y último es el interés por las bebidas sin químicos ni conservadores, en conjunto con la preservación del medio ambiente. La producción de mezcal en Oaxaca revive la importancia de lo artesanal y la creación de la mano con la naturaleza.

En este contexto, el mezcal no sólo representa una bebida en ascenso, sino un reflejo de transformación cultural, económica y social. Su evolución, de producto marginado a símbolo de sofisticación global, demuestra cómo la revalorización de lo artesanal y lo auténtico puede redefinir mercados enteros. Impulsado por nuevas generaciones de consumidores y especialmente por el creciente liderazgo femenino en la industria.