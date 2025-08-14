Con chocolate español y churros rellenos: Así es el negocio de Margarita Gralia, actriz de ‘Mirada de mujer’

Margarita Gralia conoció San Miguel de Allende cuando grabó la novela ‘De pura sangre’ y se enamoró del pueblo, por lo que emprendió un negocio aquí. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

¿Quién le puede decir que no a un churro espolvoreado con azúcar o a una taza de chocolate con canela? Estos y muchos platillos más se pueden probar en el restaurante de la actriz Margarita Gralia ubicado en Guadalajara.

Más allá de su faceta como protagonista de proyectos como la telenovela Mirada de mujer, la famosa emprendió su negocio Café y Churrería San Agustín, restaurante que todos conocen como ‘el lugar de Margarita Gralia’.

Se trata de una parada obligada cada vez que se visita San Miguel de Allende, ya que a lo largo de sus 23 años de historia este restaurante se ha convertido en uno de los favoritos para disfrutar de un buen churro con azúcar y una taza de chocolate caliente.

¿Por qué la actriz Margarita Gralia abrió un restaurante?

Aunque su trabajo en la churrería es menos conocido que sus papeles en telenovelas como Amor en custodia o La hora marcada, Margarita Gralia comenzó con el restaurante en el 2002.

La actriz de La Heredera eligió al pueblo de San Miguel de Allende — nombrado en 2008 como Patrimonio Mundial por la UNESCO— para poner su negocio, debido a que se enamoró de él luego de conocerlo en 1985.

“Desde que hicimos De pura sangre (en San Miguel de Allende) quedamos fascinados y dijimos: ‘Ojalá y algún día podamos tener algo por aquí’ y una vez pudimos tener una casita de fin de semana”, explicó la actriz para El minuto que cambió mi destino.

En la entrevista compartió que ella anhelaba tener una excusa para estar de manera constante en el pueblo, fue en ese momento cuando pensó en abrir un restaurante.

La actriz Margarita Gralia abrió su restaurante hace 23 años. (Foto: Captura de pantalla)

“Yo decía: ‘Ay, quiero tener una excusa para venir más seguido, para quedarme y entonces se me ocurrió lo de los churros: ‘voy a poner un negocio’”, recordó con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Margarita Gralia también encontró un área de oportunidad: ofrecer comida para las personas que viven en San Miguel de Allende y no solo para quienes visitan el pueblo como turistas.

“Se me ocurrió para la gente de San Miguel, porque allá hay mucho para el turismo, pero a mí me encanta la gente de mi pueblo”, dijo Margarita Gralia, quien es una argentina nacionalizada mexicana.

¿Cómo es la Churrería San Agustín de Margarita Gralia?

Café y Churrería San Agustín es un pintoresco restaurante: al entrar lo primero que encontrarás es un mostrador de madera; detrás de él hay una enorme vitrina con jarrones, botellas y las máquinas para preparar las bebidas.

Las paredes de todo el restaurante están pintadas de amarillo, pero lo más llamativo son todas las fotografías que cuelgan de sus muros, en las cuales se puede hacer un recorrido por la trayectoria de la actriz.

El techo de madera tampoco pasa desapercibido, debido a que de él cuelgan algunos cestos que decoran el restaurante; además, cuentan con algunos jarrones y platos de talavera colocados en diferentes rincones de la churrería.

“Se ha vuelto icónico, se ha vuelto un clásico”, afirmó la actriz en una entrevista con el programa Sale el Sol, debido a que es común encontrar una larga fila para poder ingresar al restaurante Café y Churrería San Agustín.

¿Cuál es el menú y cuánto cuesta comer en la churrería de Margarita Gralia?

El restaurante de Margarita Gralia es famoso por sus churros; sin embargo, hay otras preparaciones que se pueden pedir, debido a que ofrecen desayunos completos y platos fuertes.

La comida tiene precios que van de los 88 pesos (por los molletes) a los 170 pesos (por chilaquiles rojos o verdes con filete de res). Comer aquí tiene un costo aproximado de 130 pesos por persona, si se pide un platillo y una bebida.

Huevos

Huevos Catalana: 115 pesos

Huevos Benedictinos: 135 pesos

Huevos Florentinos: 135 pesos

Omelette con Jamón de Pavo y Queso Manchego o Champiñones: 125 pesos

Omelette con Jamón de Pavo y Queso Manchego y Champiñones: 135 pesos

Omelette Paulina: 135 pesos

Platos fuertes

Chilaquiles Rojos o Verdes Naturales: 89 pesos

Chilaquiles Rojos o Verdes con Pollo o Huevo: 110 pesos

Chilaquiles Rojos o Verdes con Pollo y Huevo: 135 pesos

Chilaquiles Rojos o Verdes con Filete de Res: 170 pesos

Enfrijoladas con Queso o Pollo: 125 pesos

Enmoladas de auténtico mole de Puebla con Queso o Pollo: 160 pesos

Enchiladas Rojas o Verdes con Queso o Pollo: 135 pesos

Enchiladas Suizas con Queso o Pollo: 145 pesos

Molletes

Molletes: 88 pesos

Molletes Especiales con Jamón o Tocino: 110 pesos

Las bebidas para acompañar los alimentos tienen precios que van de los 45 pesos (por el café americano) a los 59 pesos (por las malteadas), aunque si lo que buscas es probar el chocolate con churros, puedes comprar los paquetes.

Churros y chocolate

Chocolate Español: de 105 pesos (con 3 churros sencillos) a 110 pesos (con 1 churro relleno)

Chocolate Francés: de 105 pesos (con 3 churros sencillos) a 110 pesos (con 1 churro relleno)

Chocolate Mexicano: de 105 pesos (con 3 churros sencillos) a 110 pesos (con 1 churro relleno)

Chocolate en Agua: de 105 pesos (con 3 churros sencillos) a 110 pesos (con 1 churro relleno)

Chocolate Frío: de 105 pesos (con 3 churros sencillos) a 110 pesos (con 1 churro relleno)

Chocolate “Marmoleado”: de 115 pesos (con 3 churros sencillos) a 117 pesos (con 1 churro relleno)

Chocolate Frío con crema batida y chispas: de 115 pesos (con 3 churros sencillos) a 117 pesos (con 1 churro relleno)

Chocolate Cero Azúcar 100% cacao: de 120 pesos (con 3 churros sencillos) a 123 pesos (con 1 churro relleno)

Chocolate “Fantasía”: de 120 pesos (con 3 churros sencillos) a 123 pesos (con 1 churro relleno)

También puedes ordenar los churros rellenos por 28 pesos o un churro sencillo por 11 pesos la pieza. Comer aquí, incluyendo un paquete de churros te costará cerca de 290 pesos por persona.

¿En dónde está ubicado Café y Churrería San Agustín?

Café y Churrería San Agustín está en la calle San Francisco 21, Zona Centro, San Miguel de Allende, Guanajuato. El restaurante abre en un horario de 8:00 de la mañana a 10:00 de la noche todos los días de la semana.