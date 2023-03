¿Chocolate con leche y a dormir? Esta es la razón por la que podría causarte insomnio

¿Qué tomas antes de ir a la cama? Existen bebidas y alimentos que por la forma de actuar en el cuerpo pueden alterar el sueño, como el café con leche, o bien, el chocolate.

Para algunas personas es habitual beber un vaso con leche tibia antes de dormir, lo cual funciona gracias al aminoácido triptófano, que logra impulsar la producción melatonina y seratonina, que estimulan el sueño; esto podría cambiar si se le agregan otros ingredientes con cafeína, como el café y el chocolate.

El chocolate puede afectar el ciclo del sueño si se consume antes de dormir. (Foto: DreamerAchieverNoraTarvus / Shutterstock.com).

¿Por qué el chocolate puede dar insomnio?

Según el sitio Mayo Clinic, especializado en temas de salud, el insomnio es un desorden que evita conciliar el sueño, en consecuencia, el cuerpo se siente cansado después de haber dormido por pocas horas.

Existen numerosas razones por las cuales una persona puede padecer o experimentar insomnio, entre lo cual destaca la función de alimentos y bebidas que se ingieren antes de acostarse.

De acuerdo con Eat this, not that, el chocolate es uno de los alimentos que afectan uno de los momentos más importantes del descanso: el sueño REM.

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) explican que existe un momento en el descanso del ser humano llamado el sueño de movimientos oculares rápidos (REM por sus siglas en inglés), durante esta etapa se logra tener sueños y el organismo descansa.

La cafeína es una sustancia activa responsable de que el cuerpo se active, está presente no solo en el café, también en algunos tés, nueces de cola, cacao y más de 60 plantas. La especialista Lisa Hayim explicó a Eat this, not that que “el chocolate es una fuente oculta de cafeína. Eso significa que tomar un bocado de su soufflé favorito o helado de chocolate puede ser lo que lo mantenga despierto”.

El chocolate también tiene teobromina, un derivado de la cafeína presente en el cacao, el cual estimula al cuerpo; además, el azúcar del chocolate también puede tener un efecto negativo sobre el sueño.

Consumir chocolate antes de dormir puede provocar efectos de insomnio. (Foto: Shuttertsock)

¿Cuánta cafeína tiene el chocolate?

La cantidad de cafeína aumenta entre mayor es el porcentaje de cacao: si es más oscuro, más tiene. Como referencia:

28 gramos de chocolate negro tiene alrededor de 5 a 25 mg de cafeína, algunas versiones pueden tener hasta 160 mg.

de cafeína, algunas versiones pueden tener hasta Una taza de café estándar tiene de 65 a 150 mg.

Una taza de chocolate con leche (230 ml) tiene alrededor de 2 mg de cafeína. Algunas versiones pueden tener de 3.5 a 6 mg de cafeína por cada 30 ml.

Healthline recomienda que la leche chocolatada se consuma con moderación para evitar efectos negativos, ya que la bebida también es alta en calorías.

Cabe recordar que la cafeína actúa de forma distinta en cada persona, mientras algunas personas la consumen de forma habitual a todas horas sin experimentar efectos negativos como el insomnio, otras son más sensibles a la sustancia y la metabolizan muy lento, por lo cual aún cantidades mínimas alteran el sueño, causan temblores y otros malestares.