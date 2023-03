¿Los jugos detox ‘limpian’ los riñones? Esto le pasa a tu organismo si los bebes en exceso

Desde hace algunos años se han hecho muy populares los jugos ‘detox’ que prometen mejorar la digestión, reducir el colesterol, quemar grasa o adelgazar, por lo que usualmente acompañan a las dietas, pero tomarlos en exceso podría ser contraproducente para la salud y afectar a tus riñones.

Al mezclar frutas y verduras fácilmente el cuerpo puede consumir más de lo que necesita diariamente y eso, en lugar de ayudar a desintoxicar el sistema inmune, puede causar problemas renales como cálculos debido a su alto contenido en oxalatos.

Si eres fan de los jugos verdes con espinaca o acelgas, estas son algunos de las verduras que contienen mayores cantidades. Además, al ingerirlas de esta forma se elimina la mayor parte de la fibra natural, por lo que la fructosa se absorbe más rápidamente. Si decides seguirlos, será mejor con un extractor de nutrientes.

¿Qué pasa si consumes muchos jugos ‘detox’?

Los riñones tienen la función de controlar la presión arterial y producir glóbulos rojos, pero principalmente filtran la sangre para eliminar los desechos y el exceso de agua a través de la orina, según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Estos órganos funcionan naturalmente para depurar los tóxicos.

Al añadir muchos de estos líquidos preparados la glucosa en la sangre se eleva por los hidratos de carbono y el páncreas libera insulina, lo que se puede traducir a grasa e incluso está relacionado con el desarrollo de la diabetes.

John Sievenpiper, un profesor asociado del departamento de Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Toronto, en Canadá, realizó un estudio vía la BBC. Entre sus resultados encontró efectos negativos, sobre todo en ayunas, por el exceso de calorías y azúcares (lo que incluye el jugo). Entre sus recomendaciones destacó el no sobrepasar una cantidad: los 150 mililitros al día.