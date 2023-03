Leche antes de dormir: Estos son los efectos secundarios de tomarla en la noche

Quienes tienen dificultades para dormir por las noches acostumbran beber un vaso de leche antes de ir a la cama, ¿pero qué tan efectivo y beneficioso puede ser en realidad este hábito?

De acuerdo con Harvard T.H. Chan School of Public Health, la leche es una fuente de calcio, proteínas y vitaminas, especialmente en niños, sin embargo, hay investigaciones en las cuales se sugiere que no es tan necesaria para una dieta saludable en adultos, incluso puede ser perjudicial si se consume en exceso.

Efectos secundarios de tomar leche por las noches

Ayuda a conciliar el sueño

Tomar café con leche antes de dormir puede resultar en una noche de malestares estomacales e insomnio, pero ¿qué hay de la leche sola? Si se quita a la cafeína de la ecuación, se podría conseguir un efecto somnoliento para algunas personas.

De acuerdo con Sleep Foundation, la leche caliente se bebe para conciliar el sueño gracias a uno de los componentes de la bebida: el aminoácido triptófano, que logra impulsar la producción de ciertos químicos en el organismo.

Medline Plus agrega que el triptófano es aminoácido que ayuda al cuerpo humano a producir:

Melatonina : para regular el ciclo del sueño.

: para regular el ciclo del sueño. Seratonina: Un elemento que regula el sueño, apetito, ánimo y hasta el dolor.

Según Sleep Foundation, a veces la leche que se obtiene directo de las vacas puede contener niveles de melatonina, lo que provoca que la bebida aumente sus capacidades de producir sueño.

Ronquidos

Esta bebida puede ser causante de ronquidos, aquel sonido que se produce cuando el aire que entra por la nariz de una persona no logra salir adecuadamente y produce ruido. Esto sucede cuando algo, principalmente mucosidad, bloquea las vías respiratorias.

De acuerdo con el sitio especializado en temas de salud Cone Health, la lactosa produce la mucosidad que se asocia principalmente con los ronquidos.

Demasiadas calorías por la noche

Una cucharada de leche entera contiene 9 calorías, es por ello que el sitio de la National Library of Medicine (NIH) revela que los adultos no deben de tomar más de 732 mililitros por día (alrededor de 3 tazas).

Harvard precisa que esta recomendación para la población estadounidense se traduce a tres porciones de 236 ml de leche al día o de otros productos lácteos como queso o yogurt, sin embargo, la cantidad varía según cada país, “por ejemplo, las personas de Japón tienden a beber menos de la mitad de la leche que se consume en los países occidentales”.

La leche contiene una carga calórica alta, por lo que las versiones descremadas son una buena opción para algunas personas.

De acuerdo con Harvard T.H. Chan School of Public Health, algunos especialistas asocian la ingesta de la bebida (más de tres servidas diarias) con el aumento en la masa corporal.

La asociación Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) asegura que el contenido nutricional de la leche también puede aumentar los niveles de colesterol en la sangre.

Acné

El sitio especializado Eat this, not that explica que someter al cuerpo a alimentos que no logra procesar o tolerar en su totalidad se presentan inflamaciones, entre ellas el acné.

La NIH explica que en 2017 se descubrió que los productos con lactosa se asocian con el acné moderado y grave, cualquier tipo de leche, destacando la entera, se relacionan a esta afectación dermatológica.

Malestar estomacal

Existen grupos de personas que deberían abstenerse de tomar leche en general y en especial antes de dormir: