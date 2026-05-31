Así descubrió Josefina Vázquez Mota que padece el raro síndrome de Sudeck: ‘Se apropia de tu alma’

El síndrome de Sudeck, que padece Josefina Vázquez Mota, es una enfermedad rara, crónica y dolorosa. (Cuartoscuro y Shutterstock)

Un dolor cambió la vida de la panista Josefina Vázquez Mota quien se sometió hasta a a 100 tratamientos para deshacerse de una molestia tan grave que la hizo cuestionarse si quería seguir con vida.

“Es un dolor que te inmoviliza, te paraliza. Es un dictador y se ocupa de ti por completo; no solamente de tu cuerpo, sino también se apropia de tu alma, porque no te da sosiego”, explicó la política mexicana en entrevista para la revista Quién.

La excandidata presidencial del PAN en 2012 pasó por años de falsos resultados y tratamientos inadecuados que, incluso, le hicieron considerar ‘dejarlo todo’ para conseguir un poco de alivio.

Los primeros síntomas del síndrome de Sudeck, padecimiento de Vázquez Mota, comenzaron en 2021 cuando un pequeño ‘tirón’ en el muslo derecho le dejó una molestia que con el paso del tiempo se convirtió en un dolor crónico.

Esa incomodidad se la atribuyó a un ejercicio, pero nunca desapareció del todo hasta que los malestares se agravaron y la dejaron en cama durante varios meses.

¿Cómo diagnosticaron a Vázquez Mota con el síndrome de Sudeck?

Uno de los primeros diagnósticos erróneos llevó a la panista al quirófano para una cirugía de cadera; sin embargo, el procedimiento no calmó el dolor, sino que lo empeoró, contó a Quién.

Después de eso, se sometió a más de 100 tratamientos con la esperanza de calmar el dolor. Más tarde, estuvo un largo tiempo hospitalizada sin que los médicos encontraran el origen de su malestar.

“Era tan fuerte el dolor y sobre todo la noticia de que no se sabía la causa ni la cura, que dije: ‘Doctor, si así va a ser el resto de mi vida, no quiero vivir así. Me tienes que ayudar para que parezca que este dolor provocó un ataque cardíaco; ya no puedo más’”, confesó Vázquez Mota a la revista.

Un año después y tras otra serie de diagnósticos equivocados, la exsecretaria de Educación de Felipe Calderón recibió un ‘tip’ de Enrique Cano, un amigo cercano, que la puso en contacto con “el doctor Plancarte”, a quien la política describe como ‘un sabio’.

Josefina Vázquez Mota enfrentó el diagnóstico de una enfermedad rara que se asocia con un dolor incapacitante. (Nación321/Especial)

Luego de explorarla con una ‘lupa gigante’ y preguntarle si sentía las piernas calientes o frías, el doctor pronunció la frase tan esperada por la panista: “Ya sé lo que tiene”.

Tras el diagnóstico comenzó otro proceso complicado: El tratamiento para enfrentar el padecimiento.

¿Qué sabemos del síndrome de Sudeck, enfermedad de Josefina Vázquez Mota?

El Síndrome de Sudeck es considerado como una enfermedad rara que afecta las extremidades y cuya intensidad supera de seis a siete veces el dolor de la amputación de una pierna o un brazo, según explicó el doctor Plancarte a Josefina Vázquez Mota.

El síndrome de Sudeck puede aparecer tras una lesión como una fractura, esguince, inmovilización prolongada o la cirugía de alguna extremidad y se siente como una ‘quemadura intensa’, de acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

. Uno de los síntomas del síndrome de Sudeck es la sensación de haber sufrido una quemadura intensa en el área afectada. (ISSSTE)

Este padecimiento es más común en mujeres. Aunque puede ocurrir a cualquier edad, el síndrome de Sudeck suele aparecer después de los 40 años.

El Instituto Internacional de Fisioterapia y Osteopatía de España agrega que es un trastorno neurológico que se produce por una reacción errónea del organismo. El ISSSTE también precisa que dicho padecimiento y se le relaciona con alteraciones en el sistema nervioso.

Los principales síntomas son los siguientes:

Dolor constante , intenso y punzante.

, intenso y punzante. Hinchazón, cambios de temperatura.

Rigidez , dificultad de movimiento y atrofia.

, dificultad de movimiento y atrofia. Cambios en el crecimiento de las uñas.

Alteraciones óseas como osteoporosis.

como osteoporosis. Piel morada en la zona de la lesión.

Cambios de temperatura en la piel.

en la piel. Descamación de la piel, en casos avanzados.

¿Cuál es el tratamiento para el síndrome de Sudeck?

El síndrome de Sudeck no tiene cura, pero el tratamiento incluye terapia física, electroestimulación y medicamentos bajo supervisión médica.

El tratamiento consiste en la reducción del dolor con fisioterapia y osteopatía. Además, dependerá de la zona donde haya ocurrido la lesión para saber qué tratamiento usar y cuáles son las técnicas adecuadas.

En la mayoría de las ocasiones, las medicinas para el síndrome de Sudeck son acompañadas con suplementos como:

Vitamina D3 y calcio orgánico. Complejos de vitamina B. Melatonina y triptófano.

Además, los médicos hacen énfasis en llevar una buena alimentación y hacer ejercicio adecuado según las indicaciones del terapeuta.

El National Health Service o NHS, por sus siglas en inglés, apunta que otra técnica para tratar el síndrome de Sudeck consiste en reducir la sensibilidad de las partes del cuerpo afectadas.

Para ‘desensibilizar’ la zona, los especialistas tocan una parte del cuerpo no afectada, cercana a donde se siente dolor, con materiales de diferentes texturas, como lana y seda, para concentrarse en la sensación que produce.

Otras opciones de tratamientos contra el síndrome de Sudeck son el uso de medicamentos antiinflamatorios, anticonvulsivos, antidepresivos y opioides. Todos estos deben ir avalados por el médico especialista según cada paciente.