‘Demon Slayer’ y todas las cintas de anime elegibles a Mejor Película Animada en los Premios Oscar 2026

Demon Slayer y otras películas de anime buscan el Oscar a la Mejor Película Animada (Fotos: Crunchyroll, academy.org).

La carrera rumbo a los Premios Oscar 2026 ya comenzó, y este año el anime japonés vuelve a tomar protagonismo con la película Demon Slayer: Castillo Infinito como uno .

Recientemente, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas publicó la lista oficial de producciones elegibles en las categorías de Animación, Documental y Película Internacional, con más de 300 títulos en competencia.

Para la categoría de Mejor Película Animada, se confirmaron 35 películas elegibles, entre ellas varias producciones de alto perfil del anime que podrían dar la sorpresa en la próxima ceremonia.

Estas son los películas de anime que aspiran a los Oscar 2025

Entre los títulos animados que destacan por su origen japonés o estilo de anime, se encuentran:

Demon Slayer: Castillo Infinito

Chainsaw Man - la película: arco de Reze

Colorful Stage! La película: Miku no puede cantar

Scarlet

ChaO

100 Meters

KPop Demon Hunters (si bien no es anime, cuenta con influencias)

(si bien no es anime, cuenta con influencias) The Legend of Hei 2 (animación asiática estilo anime)

Estas producciones han generado grandes expectativas en la industria por su calidad visual, sofisticación narrativa y su creciente presencia en la taquilla global.

Aunque algunos de estos títulos aún deben cumplir requisitos de exhibición para ser elegibles, su inclusión en el listado representa un avance significativo para la animación japonesa, y asiática en general, en Hollywood.

Demon Slayer, el gran favorito del anime para llevarse el Oscar a la Mejor Película Animada

La cinta Demon Slayer: Castillo Infinito llega como una de las cartas fuertes del anime en los Oscar. La franquicia se ha convertido en un referente global de la animación japonesa contemporánea.

Ante esto, algunos fanáticos del anime creen que esta podría ser la mejor oportunidad del anime para competir de tú a tú con grandes producciones de Pixar, Disney, y DreamWorks.

Chainsaw Man y el impacto del anime en la taquilla

Otra producción que llama la atención es Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc, basada en el popular manga de Tatsuki Fujimoto.

La cinta promete acción, horror y animación avanzada, elementos que podrían captar la atención de los votantes de la Academia, quienes cada vez muestran más apertura hacia el anime como forma de arte cinematográfico.

¿Cómo se elegirá a los nominados?

De acuerdo con Variety, los miembros de la rama de animación de la Academia podrán votar para definir los cinco nominados finales.

Para participar, deben cumplir con los requisitos de visualización establecidos. Las nominaciones oficiales se anunciarán en enero de 2025.

¿Puede un anime ganar el Oscar en 2025?

Aunque históricamente pocas producciones japonesas han competido —y solo han ganado El viaje de Chihiro y El niño y la garza de Estudio Ghibli—, la creciente popularidad del anime, su influencia cultural y el respaldo del público internacional podrían marcar un nuevo capítulo en los Oscar 2025.

Lista completa de elegibles para Mejor Película Animada en los Premios Oscar 2026

Estos son los 35 títulos elegibles en la categoría Mejor Película Animada de los Premios Oscar 2026: