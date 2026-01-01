¿De qué trata ‘Elfen Lied’, el anime en que se inspira el personaje de Eleven de ‘Stranger Things’?

Los hermanos Duffer de 'Stranger Things' se inspiraron en diversos eventos sociales y culturales, pero también en el anime 'Elfen Lied'.

Stranger Things de Netflix ha concluido con la emisión del capítulo final de la serie; con ocho episodios finales divididos en tres volúmenes, fans se despiden del Upside Down. Aunque la serie finaliza, Stranger Things aún da mucho de qué hablar y uno de esos temas son otras series que inspiraron la creación de la serie.

Los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, han reconocido que el anime Elfen Lied forma parte de las influencias para la creación de Eleven. Sin embargo, esto no quiere decir que la serie de Netflix adapte la historia del anime, solo toma elementos temáticos y los reinterpreta.

Alerta de spoilers: Si aún no viste el final de Stranger Things y no sabes qué pasó con Once (Eleven), quizá necesites ponerte al corriente antes de leer.

Netflix ya estrenó el capítulo final de 'Stranger Things'. (COURTESY OF NETFLIX)

¿Cuál es el origen de Lucy de Elfen Lied que la ‘une’ a Eleven de Stranger Things?

Desde que Stranger Things llegó a Netflix en 2016, fans identificaron de inmediato los paralelismos que la serie tenía con el anime de Elfen Lied, especialmente en la construcción del personaje de Eleven, la protagonista.

Los propios creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, confirmaron que Elfen Lied sí fue una de las influencias consideradas en el desarrollo de su personaje. Y la inspiración es muy clara desde los primeros minutos de Stranger Things.

La similitud más clara entre Eleven y Lucy (protagonista de Elfen Lied) es el origen de ambas personajes: las dos son niñas con habilidades psíquicas que fueron criadas en laboratorios, en cautiverio. Ambas son sometidas a experimentos y no viven una infancia normal. Los poderes que adquieren son explicados por la experimentación, la deshumanización y el trauma o el dolor.

En el caso de ambas series, estas niñas son deshumanizadas y son vistas como experimentos del gobierno para crear armas potenciales.

En Elfen Lied, Lucy es presentada como protagonista, pero también como anti-héroe. Además, Lucy no es una persona común, es una “diclonius”, una especie evolucionada con apariencia humana, con pequeñas orejas y habilidades psíquicas. Además, cuenta con brazos llamados ‘vectores’, con los que puede manipular objetos a distancia y con discreción, ya que son invisibles para los humanos.

Lucy es protagonista del anime 'Elfen Lied'. (Wiki Elfen Lied)

En tanto, Eleven de Stranger Things, es una humana que nace con habilidades psicoquinéticas; nacida como Jane, la niña es secuestrada por el doctor Brenner, quien la convierte en un experimento de laboratorio.

Tanto Lucy como Once (Jane o Eleven) escapan de los laboratorios donde son criadas, aunque la protagonista de Elfen Lied logra salir de dicho lugar de una manera violenta.

Es por ello que si bien Once (Eleven) tiene similitudes con Lucy, las historias de ambas se desarrollan de manera diferente por la visión que cada protagonista tiene sobre el mundo.

Incluso hacia el final de Stranger Things, parece haber un guiño ‘extra’ hacia el anime, por el destino que le depara a Once y que, años atrás, tuvo también Lucy.

Al igual que Lucy del anime 'Elfen Lied', Once de 'Stranger Things' es una niña con poderes psíquicos. (Twitter: @NetflixLAT)

¿Cuál es la trama de Elfen Lied?

Elfen Lied es una historia escrita por el mangaka Lynn Okamoto; esta cuenta la historia de Lucy, una diclonius producto de experimentos.

La historia comienza con Lucy, quien escapa del laboratorio en una isla en Kanagawa, Japón. La protagonista solo viste un casco metálico que oculta su rostro. Al salir del lugar, tras la matanza de unas 20 personas, Lucy recibe un disparo en la cabeza y cae inconsciente por un acantilado hacia el mar.

Rápidamente, el responsable de los laboratorios lanza una misión de búsqueda. Mientras tanto, la serie presenta a los otros protagonistas: un joven llamado Kouta y su prima, Yuka, quienes encuentran a Lucy desmayada en la playa. Por el fuerte golpe que recibe en la cabeza, Lucy despierta con una nueva personalidad, confundida y muy dócil y solo puede decir el sonido “Nyu”, por lo que es bautizada por sus rescatistas con ese nombre.

Elfen Lied explora temas sobre la violencia extrema, la deshumanización de quienes son presentados como diferentes y las consecuencias de ello para la humanidad. También habla sobre la depresión, el duelo y el amor.

Elfen Lied es un manga de ciencia ficción, terror/horror y gore escrita por Lynn Okamoto. Esta historia fue adaptada a anime por el estudio Arms Corporation y dirigida por Mamoru Kanbe. Arms se declaró en bancarrota en 2020.

El anime Elfen Lied cuenta con 13 episodios que fueron emitidos en 2004. Los capítulos actualmente están disponibles en Crunchyroll tanto en español como en japonés con subtítulos.