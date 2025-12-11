Gainax, estudio que produjo el anime ‘Neon Genesis Evangelion’, cierra sus puertas por bancarrota

La empresa que produjo el anime 'Neon Genesis Evangelion', Gainax, se declaró en bancarrota el año pasado y ahora cierra definitivamente.

El estudio de producción de animación japonés, Gainax, anunció su cierre definitivo este diciembre, un año después de que se declarara en quiebra. Dicho estudio tuvo a su cargo la producción de Neon Genesis Evangelion.

A lo largo de los años, Gainax produjo Evangelion, así como Gunbuster, Gurren Lagann, Nadia: El secreto del agua azul, Re:Cutie Honey y FLCL (Fooly Cooly).

Evangelion fue creada por Hideako Anno y producida por el estudio Gainax en los años 90. Con 26 capítulos, el anime se sitúa en un mundo futurista en el que NERV, una organización militar, usa armas humanoides gigantes (conocidos como EVA). Es protagonizada por Shinji Ikari, un adolescente que debe manejar una de estas máquinas.

Neon Genesis Evangelion cuenta también con dos películas Evangelion: Death & Rebirth y The End of Evangelion, de 1997.

Más adelante, entre 2007 y 2021, fueron lanzadas nuevas películas conocidas como Rebuild of Evangelion.

La historia del estudio Gainax y su bancarrota

Gainax fue un estudio de anime fundado en 1984 y a lo largo de los años se dedicó a la producción y venta de videojuegos y anime.

El estudio fue formado por Toshio Okada, Yasuhiro Takeda, Hideaki Anno, Yoshiyuki Sadamoto, Takami Akai y Shinji Higuchi, primero bajo el nombre de Daicon y en 1984, ya con el nombre de Gainax, produjeron Royal Space Force: The Wings of Honneamise.

El estudio produjo después algunos OVAs de Gunbuster y para 1990, Hideaji Anno produjo Nadia: El secreto del agua azul (Fushigi no Umi no Nadia en NHK).

Para 1992, una parte del equipo dejó Gainax para fundar otro estudio. Y fue hasta 1995 que Hideaki Anno dirigió Neon Genesis Evangelion, uno de los animes más famosos, con 26 capítulos.

Pese al gran éxito del estudio en la época, en los primeros años de los 2000 el estudio se estancó, pues ninguna de sus producciones tenía un salto importante como lo tuvo Evangelion en los 90.

En tanto, en 2006, Hideaki Anno se retiró como director de Gainax y más adelante fundó el estudio Khara, aunque continuó como accionista.

¿Por qué Gainax se fue a bancarrota?

Gainax se declaró en bancarrota en mayo de 2024 ante el Tribunal de Distrito de Tokio.

Tras la salida de Hideaki Anno, su nuevo estudio Khara se quedó con los derechos de autor del exitoso Neon Genesis Evangelion.

La situación de Gainax fue complicada y para 2012 se deterioraron las finanzas de la compañía por diversos proyectos fallidos y renuncias.

“En 2018, con la aprobación del equipo directivo de entonces, el director representante, que ocupaba el cargo desde 1992, transfirió acciones a una persona sin experiencia en producción de vídeo. Además, en 2019, poco después de asumir el cargo de director representante, dicha persona (Tomohiro Maki) fue arrestada por agresión sexual contra un menor, lo que dejó a la empresa con una deuda considerable y la incapacidad total para operar”, explicó Gainax en su comunicado de junio de 2024.

Toda esa situación llevó a Gainax a una reestructura interna en 2020, con el apoyo del estudio Khara.

La carga de deudas y demandas llevó a que Gainax se declarara en quiebra. En un comunicado, el estudio agradeció a las y los fans que apoyaron el proyecto por 40 años.

“Para evitar el uso indebido o abuso del nombre y la marca de nuestra empresa por parte de terceros, la marca registrada “Gainax” ya ha sido transferida a khara Inc., que la gestiona”, destacó.

Ahora, este 11 de diciembre de 2025, Khara ha publicado un nuevo comunicado para confirmar que el estudio de producción Gainax completó su reorganización por quiebra y ha dejado de existir como corporación.

Hideaki Anno expresó en este nuevo boletín que el final de Gainax fue decepcionante y triste, luego de que su nuevo estudio, Khara, prestara ayuda financiera de emergencia a la compañía tras su salida y acusó que la administración de ese momento mostró una falta de respeto hacia las obras y el personal de Gainax. Sin embargo, concluyó su texto diciendo que aceptaba la situación con tranquilidad tras el desenlace del estudio.

Con información de Gainax, Khara y Crunchyroll.