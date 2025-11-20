‘Frieren: Más allá del final del viaje’: Lanzan tráiler de la segunda temporada

Esto sabemos sobre el nuevo tráiler del anime Frieren, que estrena su segunda temporada en 2026.

¿Ya te preparaste para continuar con la aventura hacia Ende? Este es un buen jueves para las y los fans de Frieren: Más allá del final del viaje, ya que Toho Animation publicó las primeras imágenes oficiales de la segunda temporada del anime.

La segunda temporada de Frieren, que está entre los estrenos de invierno más esperados, estará disponible en Crunchyroll un capítulo por semana a partir de enero de 2026.

El nuevo tráiler muestra breves imágenes de la aventura de Frieren, junto a sus compañeros Fern, la maga, y Stark, el guerrero.

Una de las imágenes más emotivas del tráiler es la aparición del héroe Himmel, así como del grupo heróico conformado por el guerrero enano Eisen y el sacerdote Heiter, como parte de los recuerdos de Frieren.

Además de Frieren, el grupo de héroes que derrota al Rey Demonio está conformado por el sacerdote Heiter, el héroe Himmel y el guerrero Eisen. (X: FRIEREN_PR)

Alerta de spoiler: Si aún no has visto la primera temporada y no has leído el manga, detente y vuelve pronto.

¿Qué pasa en el tráiler de la segunda temporada de Frieren?

Durante los primeros episodios de Frieren: Más allá del final del viaje, se revela que el grupo de héroes encabezado por Himmel ha derrotado al Rey Demonio, que habita en la ciudad de Ende (al norte del continente). Así, Frieren y los demás vuelven a la ciudad capital, donde se despiden tras la aventura tras 10 años juntos.

La primera temporada del anime abarca la historia de Frieren, unos 50 años después de despedirse de sus amigos, cuando ellos han envejecido por ser humanos mientras ella, al ser una elfa, luce igual a la última vez que se vieron.

Así, Frieren conoce a Fern, quien es discípula de su viejo amigo Heiter. Juntas se lanzan hacia una nueva aventura para volver a visitar la ciudad de Ende.

En el nuevo tráiler de la segunda temporada de Frieren: Más allá del final del viaje, Fern recuerda que el largo viaje que han emprendido podría durar hasta 10 años, que es el tiempo que tardó el primer grupo de héroes en llegar y volver.

La primera imagen muestra la pulsera de loto, accesorio que Stark le obsequia a Fern. Es el mismo tipo de loto que lleva el anillo que Himmel regaló a Frieren, muchos años antes.

Después vemos una serie de breves imágenes de este nuevo grupo de aventureros cocinando y caminando por bosques y montañas.

También aparece Wirbel, un candidato del examen de magia de primera clase en el que participaron Frieren y Fern al final de la primera entrega. Wirbel es capitán del Cuerpo Mágico del Norte, grupo que ha luchado contra lo que quedó del ejército del Rey Demonio.

Asimismo, hay ‘vistazos’ a nuevas peleas, donde podemos ver a Stark defendiendo a Fern, y a Himmel enfrentándose a un enemigo.

Fern, la aprendiz de la maga Frieren, en la primera temporada del anime. (X: FRIEREN_PR)

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Frieren?

Los capítulos de la segunda temporada de Frieren: Más allá del final del viaje se estrenarán una vez a la semana a partir del viernes 16 de enero de 2026.

Para la temporada de invierno 2026 se esperan otros estrenos relevantes en Crunchyroll. Por ejemplo, llegará la tercera entrega de Jujutsu Kaisen, tras el arco del Incidente de Shibuya.

Frieren estuvo nominado a los Anime Awards 2025 de Crunchyroll como ‘Mejor Anime de 2025’, al igual que Los Diarios de la Boticaria, Kaiju No. 8 y Dan da Dan; no obstante el premio se lo llevó Solo Leveling, al ser considerado el mejor anime del año.

No obstante, Frieren: Más allá del final del Viaje estuvo nominada en otras categorías e incluso Fern fue reconocida como el ‘Mejor Personaje Secundario’. También Keiichiro Saito fue reconocido como ‘Mejor Director’; y el anime ganó en la categoría de ‘Mejor Arte de Fondo’ y ‘Mejor Anime de Drama’.

Soso no Frieren es un manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe. En tanto, el anime está dirigido por Keiichiro Saito del estudio MADHOUSE.