Producción del anime ‘Dan da Dan’ se disculpa por canción ‘Hunting Soul’, homenaje a X Japan

La producción de 'Dan da Dan' se disculpó por una canción del anime, luego de que el músico Yoshiki dijera que era similar al trabajo de X Japan.

La producción del anime Dan da Dan, que se encuentra en la emisión de su segunda temporada, ha emitido una disculpa pública por la controversia surgida con la canción “Hunting Soul” de la banda ficticia ‘HAYASii’ que aparece en el episodio 18.

La polémica surgió tras el lanzamiento del episodio y la canción ‘Hunting Soul’, cuando el músico Yoshiki de X Japan comentó que la música del anime era muy similar a la obra de la banda de metal japonesa.

La situación generó cuestionamientos sobre la propiedad intelectual y los derechos de autor en la industria del anime. No obstante, quienes participaron en la creación de la canción ‘Hunting Soul’ aclararon que se trataba de un homenaje hecho con amor. Ahora, los creadores de Dan da Dan ofrecen la disculpa pública.

¿Qué ocurrió con la canción ‘Hunting Soul’?

La controversia comenzó cuando la canción “Hunting Soul”, utilizada en el episodio 18 de Dan Da Dan, fue comparada con la música de la icónica banda de metal, X JAPAN. Fue el propio Yoshiki, miembro de la banda, quien mencionó el parecido en una publicación oficial de la canción.

Este hecho provocó un debate en las redes sociales sobre los derechos de autor y la responsabilidad de los creadores al rendir homenaje a artistas tan influyentes.

De acuerdo con la información oficial de Dan da Dan, la canción “Hunting Soul” cantada por la banda ficticia HAYASii en la serie fue “escrita, compuesta y arreglada por Seiichi Naiga, producida por Kensuke Ushio”, en la voz estuvo a cargo Kisho Taniyama; además se contó con las actuaciones de Marty Friedman en la guitarra y Wakazaemon en el bajo.

Incluso Marty Friedman, el guitarrista y co-compositor de ‘Hunting Soul’, comentó en la publicación de Yoshiki (ya eliminada) que la composición fue hecha con amor y respeto a X Japan.

Fans del anime Dan da Dan también comentaron las publicaciones de Yoshiki, apuntando que se trataba de un hermoso homenaje a X Japan y que, con su queja, creó un problema. El 17 de agosto, Yoshiki informó en su cuenta de X (antes Twitter): “Dejaré el tema en las manos expertas”.

Como parte de las consecuencias de esta controversia, la canción ‘Hunting Soul’ fue retirada de varias plataformas de streaming en Japón mientras se resolvían los problemas legales. Esta acción refleja la seriedad con la que el equipo de DanDaDan está manejando la situación y su compromiso con el respeto a la propiedad intelectual.

La producción del anime Dan da Dan, al darse cuenta de la gravedad de la situación, decidió emitir un comunicado donde se disculpaba públicamente. En este, explicaron que su intención era capturar la intensidad y la pasión que caracterizan la música de YOSHIKI y X JAPAN, para elevar el dramatismo de las escenas de Dan da Dan. Sin embargo, admitieron que no habían solicitado permiso ni informado previamente al compositor, lo que generó un gran malestar.

¿Cuántas temporadas tiene ‘Dan da Dan’?

A pesar de la controversia, la segunda temporada de Dan da Dan sigue adelante con entusiasmo. Recientemente, se lanzó un nuevo tráiler y un visual promocional que ha generado expectativa entre los seguidores de la serie. Además, se anunció la incorporación del actor Daichi Fujiwara como Kinta Sakata, lo que añade más emoción a la trama en desarrollo.

El anime de Dan da Dan cuenta con dos temporadas, ambas disponibles en Crunchyroll. La segunda temporada se estrenó en julio, con capítulos que son emitidos cada jueves hasta septiembre. También está disponible en Netflix.

El anime de 'Dan da Dan' se encuentra en su segunda temporada, con la emisión de capítulos cada jueves desde julio hasta septiembre de 2025. (Dan da Dan Official)

Dan da Dan es una serie para fans de lo paranormal, los extraterrestres y otras rarezas. El manga, escrito por Yukinobu Tatsu, cuenta la historia de los adolescentes Momo Ayase y Ken Takakura, quien es apodado como Okarun. Ambos se conocen en la escuela y forman una amistad a raíz de una primera discusión entre la existencia de los fantasmas y los extraterrestres.

Fuga Yamashiro está a cargo de la dirección del anime en el estudio de animación Science SARU. La serie también presenta composición y guiones de Hiroshi Seko, música de Kensuke Ushio, diseños de personajes de Naoyuki Onday diseños de criaturas alienígenas/yokai de Yoshimichi Kameda.