¿'Dan da Dan’ está en problemas? Yoshiki de X Japan habla sobre canción ‘Hunting Soul’

¿El anime de Dan da Dan infringió derechos de autor de X Japan? Esta pregunta ha surgido tras el reciente estreno de la segunda temporada de la serie, donde aparece el grupo musical ficticio HAYASii.

En el sexto capítulo de la segunda temporada de Dan da Dan, un anime que ha ganado popularidad, la banda ficticia HAYASii hizo su debut con una canción que ha resonado positivamente entre las y los fans.

La situación tomó un giro inesperado con la intervención de Yoshiki, el famoso baterista de X Japan. La controversia se centra en si la canción “Hunting Soul” de HAYASii en Dan da Dan es un homenaje o una infracción de derechos de autor.

La segunda temporada del anime 'Dan da Dan' llega a Crunchyroll en julio de 2025. (Especial: El Financiero (Crunchyroll))

¿Qué ocurrió en el episodio 18 de ‘Dan da Dan’?

El episodio del 7 de agosto de Dan da Dan presentó a HAYASii y su canción “Hunting Soul”, una pieza de metal que ha capturado la atención de los espectadores. La canción fue elogiada por su calidad, pero también generó preocupaciones sobre su originalidad.

En Twitter, Yoshiki expresó su aprecio por el trabajo de Science Saru, la productora detrás de Dan da Dan, pero también hizo una observación crítica: “¿No suena como X JAPAN?”. Esta declaración encendió el debate sobre si “Hunting Soul” es un homenaje genuino o si se incurrió en una posible violación de derechos de autor.

De acuerdo con la página de Dan da Dan, la canción “Hunting Soul” cantada por la banda ficticia HAYASii fue “escrita, compuesta y arreglada por Seiichi Naiga, producida por Kensuke Ushio, con la voz de Kisho Taniyama y las actuaciones de Marty Friedman a la guitarra, Chargeeeeee... a la batería y Wakazaemon al bajo”.

Kisho Taniyama, quien da voz al intérprete de la canción en el anime, señaló que cantar “Hunting Soul” fue “una broma seria”. También dijo que el equipo estaba orgulloso del trabajo que se logró.

La reacción de Yoshiki sobre ‘Dan da Dan’ y la intervención legal

Yoshiki, al principio, tomó la situación con humor, pero luego fue contactado por un abogado que le advirtió sobre la posibilidad de infracción de derechos de autor en la canción “Hunting Soul” que aparece en Dan da Dan.

En sus propias palabras, comentó: “Cuando me enteré de esto por primera vez, me pareció bastante gracioso y me reí, pero luego me contactaron unos abogados. Dijeron que existe la posibilidad de infracción de derechos de autor, así que me pregunto qué va a pasar”. Esta intervención legal ha llevado a muchos a cuestionar si se obtuvieron los permisos adecuados para utilizar elementos de la obra de X Japan en Dan da Dan.

En un tuit en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Yoshiki compartió la publicación de un club de fans de X Japan que comentó sobre el parecido de HAYASii de Dan da Dan con la banda y un conteo de otros animes donde han aparecido homenajes a este grupo musical. “En otros casos, hasta donde sé, sí hubo contacto con la dirección o el sello discográfico de antemano para obtener la autorización”, señaló el músico.

¿Cuál es la situación actual del caso X Japan vs. ‘Dan da Dan’?

Marty Friedman, el guitarrista y co-compositor de “Hunting Soul”, también ha compartido su perspectiva sobre la canción. Él declaró que la composición fue realizada “por amor y respeto a X Japan”.

A pesar de la controversia, hasta el momento no se ha presentado una demanda formal por parte de la banda X Japan. Esto sugiere que, por ahora, la situación podría no escalar a un conflicto legal significativo.

Sin embargo, Yoshiki ha manifestado interés en ver el anime Dan da Dan y ha invitado al equipo de producción a su canal de YouTube para discutir el homenaje a su banda. Este enfoque colaborativo podría ser una manera de resolver las tensiones sin necesidad de un litigio.

La gestión de derechos de autor en la industria del anime

Yoshiki ha señalado que Sony Music Publishing es la entidad que gestiona los derechos de autor de “Kurenai”, una de las canciones más emblemáticas de X Japan. Dado que Aniplex, una filial de Sony Music, es coproductora de Dan da Dan, surge la pregunta de si se siguieron los canales apropiados para obtener los derechos de uso. La falta de claridad en este aspecto podría ser un factor crítico en la evaluación de cualquier posible infracción.

La posibilidad de una infracción de derechos de autor puede tener serias repercusiones para los creadores de Dan da Dan. Si se determina que hubo una violación, podrían enfrentar demandas costosas y la obligación de pagar regalías o indemnizaciones. Además, esto podría afectar la reputación de la serie y su relación con la comunidad de fans, que se ha mostrado muy entusiasta hasta ahora.

El anime Dan da Dan, disponible en Crunchyroll, cuenta la historia de Momo Ayase y Ken Takakura (apodado como Okarun), quienes son estudiantes y comparten el interés por los espíritus (yokai), el ocultismo y la vida extraterrestre.

Actualmente la serie de Dan da Dan se emite cada jueves desde julio y hasta septiembre.