¿Quién es el genio detrás de Ufotable, el estudio que produce el anime ‘Demon Slayer’?

Ufotable es el estudio de anime detrás del exitoso anime 'Demon Slayer', cuya película se estrenará en septiembre de 2025 en México.

La película de Demon Slayer: Castillo Infinito se posicionó como un éxito en taquilla en Japón, mientras que en México se espera el estreno del primero de tres filmes sobre el arco final de Kimetsu no Yaiba para este 11 de septiembre en México, tras la función especial en Parque Toreo de la Ciudad de México unos días antes.

Detrás de la historia de Kimetsu no Yaiba, o Demon Slayer, está la mangaka Koyoharu Gotouge, la autora que prefiere mantener su privacidad. En tanto que la animación del anime está a cargo del estudio de anime Ufotable.

Ufotable ha estado a cargo de la animación de cada temporada de Demon Slayer, así como de las dos películas Demon Slayer: Mugen Train (Tren infinito) y Demon Slayer: Infinity Castle (Castillo infinito).

'Demon Slayer: Tren Infinito', protagonizada por Rengoku, rompió récords de taquilla en 2020.

¿Quién es el dueño de Ufotable?

¿Alguna vez te has preguntado quién está detrás de las impresionantes producciones del anime Demon Slayer? La productora Ufotable, conocida por su excepcional calidad en la animación, ha capturado la atención de millones de fans en todo el mundo.

Ufotable, Inc. es un estudio de animación japonés establecido en octubre de 2000, y su dueño y fundador es Hikaru Kondō. Antes de fundar Ufotable, Kondō trabajó en varias compañías de animación, incluida Tokyo Movie Shinsha, donde se desempeñó como gerente de producción.

La experiencia de Kondo en la industria lo llevó a crear un estudio que no solo se enfocara en la producción de anime, sino que también ofreciera un ambiente de trabajo donde los creadores pudieran prosperar. Así, poco a poco, expandió la empresa con espacios como Ufotable Café, Ufotable Dining y el Ufotable CINEMA, primer cine propio de un estudio de animación en Japón.

Visuales de 'Demon Slayer: Castillo Infinito'. (Crunchyroll)

La historia de Ufotable comienza en un pequeño apartamento en Kita-Ikebukuro, donde Kondō y su equipo establecieron dos escritorios en una habitación de cuatro tatamis. A partir de ahí, comenzaron a trabajar en la producción de animación.

Desde sus inicios, Ufotable ha sido reconocida por su enfoque innovador en la animación, fusionando técnicas tradicionales con tecnología digital.

¿Qué animes creó Ufotable?

A lo largo de los años, Ufotable ha producido series de anime muy aclamadas, como Fate/Zero y Kara no Kyōkai.

Además, Ufotable trabajó con las escenas animadas de Tales of Xillia (Cuentos de Xillia), un videojuego de rol de Namco Tales Studio para PlayStation 3. También ha trabajado en la animación de God Eater (1 y 2), Tales of Berseria y en los videojuegos de Demon Slayer: The Hinokami Chronicles.

Sin embargo, fue con la adaptación de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba que alcanzaron un nivel de popularidad sin precedentes, convirtiéndose en un fenómeno cultural.

Demon Slayer, basada en el manga de Koyoharu Gotouge, fue adaptada al anime por Ufotable y se lanzó por primera vez en 2019. La producción se destacó por su impresionante calidad de animación, que combinó técnicas de animación en 2D con efectos en 3D, creando una experiencia visual excepcional.

La dirección de animación estuvo a cargo de Haruo Sotozaki, mientras que Hikaru Kondō fue fundamental en la producción general, asegurando que cada detalle se mantuviera fiel al material original.

La reputación de Ufotable se consolidó con el lanzamiento de Demon Slayer: Mugen Tren (Tren Infinito), que fue un éxito en taquilla y rompió récord como la película de anime más vista en Japón (récord que ya ha rebasado la nueva película Demon Slayer: Castillo Infinito).

Ufotable, estudio creado en octubre de 2000, tiene sede en Shinjuku, Tokio, y contaba con unos 256 empleados en marzo de 2024.

Las polémicas de Hikaru Kondo, presidente de Ufotable

A pesar de su éxito, Ufotable no ha estado exenta de controversias.

En 2020, Hikaru Kondō fue acusado de evasión fiscal, lo que generó una gran atención mediática. Se alegó que había alterado registros de ventas de las cafeterías que administraba, ocultando ingresos significativos.

En diciembre de 2021, Kondo fue encontrado culpable por el delito de evasión de impuestos corporativos, tras evadir más de 138 millones de yenes (1.25 millones de dólares aproximadamente). Según las investigaciones, Kondo tomó dinero de forma intencionada de la tienda web y de los cafés que administraba, para tenerlos en su casa, presuntamente para ayudar a sostener el estudio de animación.

“Hemos podido continuar produciendo animación por estas dos áreas. Si nuestras obras no se convierten en éxitos… no podremos pagarle a nuestro personal sus salarios o recuperar los costos de producción. Quería reservar suficiente dinero en efectivo para no tener que preocuparme por el capital en caso de que algo ocurriese,” declaró Kondo al respecto de por qué evadió impuestos. La declaración fue publicada por el Daily Shincho, sitio web japonés que siguió de cerca el juicio.

Finalmente, el Tribunal japonés dictó una sentencia de 20 meses de prisión para Kondo, pero se pospuso mientras se mantenga una buena conducta; actualmente, Ufotable y Kondo presentan declaraciones fiscales adecuadas, según medios.

Ufotable tomó medidas para rectificar la situación y continuó produciendo contenido de alta calidad.

‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ se estrenará en México

Cazadores y cazadoras de demonios: La espera ya casi termina. La película de Demon Slayer: Castillo Infinito, parte 1, se estrenará este 11 de septiembre en los cines de México, así como de otros países de Latinoamérica.

Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle se posicionó como la película de anime más taquillera de Japón tras su estreno en junio de 2025. Mientras, los y las fans de esta serie esperan con ansias las primeras funciones del 11 de septiembre.

Ellos son los Hashiras (Pilares), los cazadores de demonios de mayor rango en 'Demon Slayer'. (Crunchyroll)

La duración de la película Demon Slayer: Castillo Infinito es de 155 minutos, es decir, unas 2 horas y 35 minutos aproximadamente.

Si quieres ver la película sin saber nada sobre el manga o el anime de Kimetsu no Yaiba, todavía tienes tiempo de ver los capítulos en Crunchyroll, que están disponibles también en Netflix.

La trama sigue la historia de Tanjiro Kamado, un joven cuya familia es atacada por un demonio; solo él y su hermana, Nezuko, se salvan. A partir de ahí, Tanjiro se embarca en una aventura para convertirse en cazador de demonios y en busca de una cura para su hermana.