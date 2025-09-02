Elenco de ‘Solo Leveling’: ¿Quiénes son los actores confirmados para el live action del anime?

Estos son los actores condfirmados para el live-action de 'Solo Leveling' hasta el momento, serie producida por Netflix. (Foto: Instagram @sololeveling_en/Netflix)

El live action de Solo Leveling poco a poco toma más forma y se revelan detalles como que la producción está a cargo de Netflix y el nombre de algunos de los actores que dan vida a los personajes que protagonizan la historia.

La popularidad (y calidad) es tal que Solo Leveling ganó el premio a ‘Mejor anime del año’ en 2025, premio otorgado por Crunchyroll.

Entre los competidores estaban Los Diarios de la boticaria y Frieren: Más allá del final del viaje, pero fue la trama basada en una novela surcoreana quien se llevó la máxima condecoración.

¿De qué se trata ‘Solo Leveling’?

Solo Leveling comenzó como una novela ‘ligera’ (dirigida a jóvenes pensaba en una lectura fácil) originaria de Corea del Sur y escrita por Chugong. La primera edición fue publicada en febrero de 2016 en formato web y en noviembre del mismo año en una versión impresa.

La adaptación en formato Webtoon comenzó en marzo de 2018 y fue ilustrada por Jang-Sung-Rak (Dubu), quien murió en 2022 por una hemorragia cerebral ocasionada por una enfermedad crónica, informó la página de la plataforma Crunchyroll.

La historia del anime se desarrolla en un mundo donde ciertos humanos, conocidos como cazadores, poseen habilidades mágicas y deben luchar contra monstruos para proteger a la humanidad.

El protagonista, Sung Jinwoo, comienza como un cazador de rango E, considerado el más débil. Sin embargo, tras pasar por una de las mazmorras más peligrosas (y casi morir) es elegido por un misterioso programa llamado ‘Sistema’. Este le otorga la capacidad de subir de nivel de manera ilimitada, pasando de un cazador débil al más poderoso de todos.

Los personajes principales de Solo Leveling son los siguientes:

Sung Jinwoo: El protagonista, inicialmente un cazador débil que se convierte en el mejor cazador de la humanidad.

Cha Hae-In: Una cazadora de rango S (el nivel más alto) y la única mujer den este grupo en toda Corea, que se enamora de Jinwoo.

Yoo Jinho: Mejor amigo de Jinwoo, un cazador de rango D.

Sung Jinah: Hermana menor de Jinwoo, ella no tiene poderes ni habilidades mágicas.

Sung Il-Hwan: Padre de Jinwoo, era un cazador de rango S que desapareció en una mazmorra.

¿Quiénes son los actores confirmados para el live action de ‘Solo Leveling’ hasta el momento?

El primer actor confirmado para el live action del anime es Byeon Woo-seok, quien nació en 1991 en Corea del Sur y debutó como modelo a sus 19 años, es decir, en 2010, a pesar de que estudió teatro.

De acuerdo con Harper’s Bazaar, fue rechazado en “un centenar de ocasiones” antes de debutar en el kdrama Dear my friends, en 2016. Desde ese momento, se integró a otras producciones populares como Record of youth y la película 20th Century girl.

Su papel más destacado llegó en Lovely runner, donde interpreta a Sun Jae, uno de los personajes más entrañables de la serie.

Continuó con su trabajo como modelo y ahora es embajador de la marca Prada y Cartier.

Netflix confirmó su participación en el live action de Solo Leveling donde interpreta a Sung Jinwoo, el protagonista.

Han So Hee es la otra actriz confirmada por Netflix dentro del elenco del live action del anime Solo Leveling.

Es una actriz surcoreana que nació en 1994. Ella ingresó a la Ulsan Girls High School, una institución educativa exclusiva para mujeres, ahí estudió actuación.

Profesionalmente, debutó en el kdrama Reunited Worlds, donde interpretó a Lee Seo Won, una periodista dedicada a los temas de moda.

Desde ese momento, comenzó con papeles en producciones más importantes como Money flower y The world of the married. Además, apareció en videos musicales de grupos populares como SHINee.

En la historia de Solo Leveling ella interpreta a Cha Hae-In, la única cazadora de rango S en toda Corea.

Hasta el momento, no existe una fecha de estreno confirmada para este nuevo programa de TV.

¿Dónde ver las dos temporadas de ‘Solo Leveling’?

El anime de Solo Leveling se encuentra disponible en la plataforma de streaming Crunchyroll.

La primera temporada del anime se emitió entre enero y marzo de 2024, y la segunda entrega se estrenó en enero de 2025.

Para disfrutar de los 25 episodios lanzados hasta ahora, los usuarios deben contar con una cuenta premium en la aplicación.