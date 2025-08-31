¿Qué sabemos sobre el live action de ‘Solo Leveling’ en Netflix y cuál es la trama?

El live action de Solo Leveling ha generado un gran revuelo entre fans de los animes y manhwas, y hay muchas expectativas en torno a esta adaptación. ¿Qué podemos esperar de esta serie? Hasta ahora, sabemos que será producida por Netflix, la plataforma de streaming que le está ‘dando pelea’ a Crunchyroll.

La historia protagonizada por Sung Jinwoo ha sido uno de los animes más vistos en plataformas como Crunchyroll; incluso, Solo Leveling fue considerado el ‘Mejor Anime del Año 2025′ en los Anime Awards 2025, arrebatándole el título a otras series como Frieren: Más allá del final del Viaje, Delicious in Dungeon, Los diarios de la boticaria, Kaiju No. 8 y Dan da Dan, la serie cuyos productores tuvieron que disculparse por hacer un homenaje al grupo japonés X Japan.

Pero, ¿de qué va la trama de Solo Leveling? Aquí te contamos sobre esta historia, los detalles del live action que prepara Netflix y lo que sabemos hasta ahora sobre su elenco y producción. Con 14.3 mil millones de visualizaciones acumuladas en todo el mundo, el manhwa de Chugong se ha convertido en un fenómeno, y los seguidores están ansiosos por ver cómo se traduce esta historia épica a la pantalla.

¿Qué es ‘Solo Leveling’ y cuál es su trama?

Solo Leveling es un manhwa (manga coreano) creado por Chugong que ha capturado la atención de millones de lectores.

Chugong es el autor del manga coreano Solo Leveling, publicado por Norma Editorial. También ha escrito Alone Level-Up y The Second Coming of Gluttony.

La historia de Solo Leveling se desarrolla en un mundo donde los cazadores con habilidades mágicas, conocidos como “hunters” (cazadores), luchan contra monstruos y superan desafiantes Dungeons (calabozos). Estos cazadores se clasifican en seis rangos, desde E (el más bajo) hasta S (el más alto).

La trama sigue a Sung Jin-woo, protagonista de la historia, quien es un cazador de rango E que en los primeros capítulos de la historia sufre por su propia debilidad y su incapacidad de ayudar a sus compañeros. Sin embargo, tras una experiencia cercana a la muerte, obtiene habilidades extraordinarias.

Tras el rotundo éxito de Solo Leveling, que lo llevó a ser merecedor del reconocimiento a ‘Mejor Anime del año 2025′ de los premios de Crunchyroll, Netflix adaptará la serie a live action.

¿Quiénes forman parte del elenco del live action de ‘Solo Leveling’?

En el live action de Solo Leveling, producido por Netflix, participará Byeon Woo-seok como el protagonista, encargado de interpretar a Sung Jin-woo.

Este actor es conocido por su trabajo en dramas coreanos como “20th Century Girl” y “Lovely Runner”. La serie será codirigida por Lee Hae-jun y Kim Byung-seo, quienes tienen un historial de éxitos en la industria del entretenimiento. La producción estará a cargo de Kakao Entertainment y SANAI PICTURES, lo que promete una alta calidad en la adaptación.

También se espera que la actriz Han So-hee se uniría al cast como la personaje Cha Hae In.

Actualmente, el anime de Solo Leveling se encuentra en Crunchyroll, no está disponible en Netflix Latinoamérica.

¿Cuándo se estrenará el live action de ‘Solo Leveling’ en Netflix?

Aunque aún no se ha revelado una fecha de estreno oficial para el live action de Solo Leveling, es probable que se tome tiempo para asegurar que los efectos visuales y la producción estén a la altura de las expectativas. Dado que la serie requerirá un trabajo intensivo en efectos visuales, las y los fans podrían tener que esperar un tiempo antes de ver el resultado final.

Netflix ha afirmado que el live action de Solo Leveling promete “presentar personajes vibrantes, secuencias de acción dinámicas y emocionantes misiones”, además de “mazmorras fantásticas y monstruos excepcionalmente poderosos”. Con esta declaración, se establece una alta expectativa en cuanto a la calidad visual y narrativa de la serie.

La historia seguirá los eventos del manhwa y el anime, lo que asegura que los fans podrán disfrutar de una adaptación fiel a la trama original.

¿Por qué es tan popular ‘Solo Leveling’?

La popularidad de Solo Leveling se debe a su intrigante narrativa y desarrollo de personajes, de acuerdo con los fans. La historia de un cazador débil que se transforma en el más poderoso, enfrentándose a amenazas cada vez mayores, resuena con muchos lectores, sobre todo varones.

También señalan que la calidad del arte y la escritura en el manhwa han contribuido a su éxito. La serie ha acumulado más de 14.3 mil millones de visualizaciones, lo que la convierte en una de las historias más vistas en el mundo del entretenimiento digital.

El live action de Solo Leveling es uno de los estrenos más esperados por fans del anime en Netflix, con un elenco prometedor y una trama que ha capturado el corazón de millones. Aunque la fecha de estreno aún no se ha revelado, las expectativas son altas en cuanto a la calidad de la producción y la fidelidad a la historia original. ¿Estás emocionado por ver cómo se desarrolla esta adaptación? Mantente atento a las actualizaciones y prepárate para sumergirte en el mundo de Solo Leveling.