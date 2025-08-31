¡Expansión de dominio! ¿Cuándo se estrena la tercera temporada de ‘Jujutsu Kaisen’?

La nueva temporada de Jujutsu Kaisen estará dividida en dos partes, que abarcarán el arco del Culling Game. [Fotografía. Toho Animation, Gege Akutami, Shueisha, Jujutsu Kaisen Project]

¡Expansión de dominio, vacío infinito! Poco después del anuncio de que el mangaka Gege Akutami, autor de Mimojuro, prepararía un nuevo proyecto, ahora se reveló que el siguiente paso es el estreno de la tercera temporada del anime Jujutsu Kaisen, junto con una película recopilatoria.

Durante una transmisión en vivo para celebrar el quinto aniversario de la franquicia, este 31 de agosto se lanzó el primer tráiler de la tercera entrega de Jujutsu Kaisen, que continúa la historia tras el Incidente de Shibuya.

La nueva temporada del anime está de nuevo a cargo del estudio MAPPA, bajo la dirección de Shota Goshozono. En tanto, Hiroshi Seko regresa como guionista principal de la serie, al igual que el resto del equipo creativo que participó en las temporadas anteriores.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de ‘Jujutsu Kaisen’?

Jujutsu Kaisen 3 se estrena antes de lo esperado: en enero de 2026 llegan las nuevas aventuras de Yuji Itadori y los estudiantes de la escuela de hechicería de Tokio.

La franquicia abarca el arco de Culling Game y está dividida en dos partes. Todavía no se ha confirmado la fecha exacta del segundo bloque, pero se espera que su estreno ocurra en verano u otoño de 2026.

Este nuevo arco retoma la trama justo después del Incidente de Shibuya, con Satoru Gojo sellado y el mundo de la hechicería en crisis, Kenjaku pone en marcha un plan que obliga tanto a los hechiceros como a las maldiciones a participar en un torneo de supervivencia con reglas letales que busca alterar el equilibrio del mundo.

Estos sucesos ocurren después de la esperada batalla entre Yuta Okkotsu y Yuji Itadori en el arco de la ejecución, un enfrentamiento que marca un punto de inflexión para ambos personajes.

En la transmisión de aniversario también se dio a conocer el estreno de una nueva película recopilatoria, Jujutsu Kaisen: Execution - Shibuya Incident x The Culling Game Begins, que se estrena en Japón el 7 de noviembre de 2025. El filme incluye un resumen del arco del Incidente de Shibuya y los primeros dos episodios de la nueva temporada de Jujutsu Kaisen.

¿Dónde se puede ver la tercera temporada de Jujutsu Kaisen?

La nueva temporada, basada en el manga de Gege Akutami, se estrena en Crunchyroll. Si quieres ponerte al corriente con la historia, tanto las dos temporadas anteriores como la película Jujutsu Kaisen 0, están disponibles en esa misma plataforma y en Netflix.

En México, recientemente vivimos estreno de la película recopilatoria Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death, que abarca los primeros capítulos de la segunda temporada, centrados en los años de formación de Satoru Gojo y Suguru Geto en la escuela de hechicería.

La tercera temporada de Jujutsu Kaisen es la ‘punta del iceberg’ de varias producciones que se esperan a lo largo de 2026, un año que promete una avalancha de lanzamientos imperdibles para los seguidores del anime. Entre los títulos más esperados se encuentran:

Frieren: Beyond Journey’s End – temporada 2

– temporada 2 Mushoku Tensei – temporada 3

– temporada 3 Re:Zero: Starting Life in Another World – temporada 4

– temporada 4 Beastars – temporada final

– temporada final Continuación de Black Clover

Antes de estas series, la industria del anime busca dar un golpe sobre la mesa en septiembre con el estreno de Demon Slayer: Castillo Infinito, que aspira a convertirse en la película de anime más taquillera de la historia.

De igual forma, para la temporada de otoño de 2025 se esperan producciones como la segunda temporada de Spy x Family, la tercera temporada de One Punch Man y la película Chainsaw Man – Reze Arc.